El antes y después de Kim que deja demostrado todos sus 'retoques faciales'

miércoles 5 de septiembre de 2018 - 1:00 p.m.

La más famosas de las Kardashian se ha dado más que una manita de gato

Como si hubiera vuelto a nacer, así es la Kim Kardashian de ahora con la del pasado, si las comparamos.

Esposa del rapero Kanye West y madre de tres hijos, Kim no solo es una celebridad, es una empresaria con una marca de maquillaje, perfumes, ropa y otros artículos de belleza valorada en más de un billón de dólares.

Gracias al programa “Keepin up with the Kardashians” ella y sus hermanas son conocidas mundialmente y emuladas por millones de jóvenes.

Si salieron con pijama, si asistieron a una discoteca, si publicaron su rutina de ejercicios, todo lo relacionado con una Kardashian es noticia. Quizá los medios estadounidenses exageran un poco al cubrir cada paso de las famosas hermanas, pero es increíble que cada año tengan un nuevo ‘arreglo’ en sus rostros o cuerpos. Y si no nos creen la siguiente foto sobre la adolescencia y la actualidad de la famosa de 37 años lo demuestra: