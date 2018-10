Alex Syntek niega coqueteo con un menor de edad en redes sociales

viernes 5 de octubre de 2018 - 9:50 a.m.

"Que quede claro que es una acusación falsa", repitió una y otra vez el cantante en una primera entrevista, desde el escándalo

Alex Syntec dio su primera entrevista luego de que saliera a la luz pública una conversación de él con un chico británico de 17 años en tono de coqueteo.

El cantante se justificó diciendo: "Yo soy muy comunicativo en las redes, y cometí dos errores. Ahí acepto mi error, tengo buen inglés pero usé dos palabras que se pudieron malinterpretar. y lo otro sostener una conversación de alguien que era desconocido para mí.

¿Dónde nació el escándalo?

El usuario publicó en sus historias la supuesta conversación que mantuvo con el artista mexicano, que le habría enviado fotos de sus conciertos para demostrarle que era famoso.

"Me gustan los chicos lindos como tú", fue la respuesta de Syntek ante la pregunta del menor de edad sobre por qué hablaba con un joven como él.

"¿Lindo?", replicó el joven cuyo usuario es Lemom Brick. "¿Eso es malo? Oh, sexy ja,ja,ja,". respondió Syntek.

Luego pidió disculpas: "Hey, amigo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo pero obviamente fue una broma inocente y te ofrezco disculpas. Tengo familia. Dos niños hermosos y una encantadora esposa y nos están poniendo en peligro. Gracias, amiguito."

"¿Con cuántas otras personas has intentado esto? No te atrevas a hacerme sentir culpable con tu familia. Yo sólo le estoy mostrando al mundo lo que me escribiste. Lo aterrados que fuiste. Tu familia no es mi responsabilidad", replicó Lemom Birck.

Se lava las manos

"La verdad es que agradezco mucho, que los fans han estado muy preocupados por mí. Estuve preocupado y molesto cuando escuché esto y , decirle a familiares y amigos que estoy bien y seguimos adelante con mis planes. Me pareció algo tan fuera de lugar que no pensé que haría mella. Pero después que empecé ver que apareció en prensa importante y me pareció dar la cara. Sí quiero que se queden tranquilos y que es una acusación falsa. Me enojé conmigo porque sí fui muy descuidado en las redes y la moraleja es que hay que tener cuidado con las redes y puede ser peligroso hablar con gente que no conoces. Y que sepan que es una acusación falsa. Aprendí la lección. Mi error fue sostener una charla con un desconocido y utilizar palabras que evidentemente se malinterpretaron. Tal como se lo expresé, le ofrezco una disculpa por esta confusión. Agradezco las muestras de apoyo que he recibido de parte de todos mis colegas, amigos y fans." , expresó

Las declaraciones las hizo pública a través del siguiente comentario que colgó en su Instagram: "Queridos amigos: Con relación a la información que ha sido difundida en distintos canales de comunicación sobre la conversación que sostuve con un usuario de Instagram, quiero señalar que las acusaciones que hace el usuario sobre mí son totalmente falsas.