Alex Medela a Rosa Montezuma: "pido disculpas, si es lo que amerita"

martes 12 de junio de 2018 - 11:26 a.m.

El presentador de Tu Mañana salió al paso de los ataques recibidos por sus comentarios sobre la Señorita Panamá 2018, representante de Comarcas

Tras la avalancha de ataques que recibió mediante redes sociales, Alex Medela decidió pedir formalmente disculpas a Rosa Montezuma y a todos lo que se sintieron ofendidos por sus comentarios dados el pasado viernes en Tu Mañana.

Medela, quien es presentador en el mencionado programa, expresó que no estaba de acuerdo con la elección de la nueva Señorita Panamá y se refirió al traje autóctono femenino de las mujeres Ngäbe como 'batita', despertando las críticas de muchas personas.

Frente a Rosa, oriunda de la Comarca Ngäbe Buglé, y tomado de su mano dijo: "Lo que quise decir es que el origen no es determinante para positivo ni negativo en el Miss Univero, es un concurso de mujeres con ideas e ideales y no de raza".

Asimismo aprovechó para sustentar el por qué de sus palabras, que provocaron la molestia de los panameños, incluso la de su compañero de programa Charlie Cuevas: "Fue malinterpretado por el tono que usé y no todo el mundo lo entiende". Agregó que de esta experiencia aprendió a ser más suave a la hora de emitir comentarios. "Desde hoy aprenderé a cuidar las palabras".

El presentador quiso dejar claro también que jamás hizo un comentario racista, ni depsectivo contra Rosa Montezuma y contra su comarca.

Sobre el término "batita", dijo que lo empleó por desconocimiento al para reemplazar el nombre real del vestido, para darse a entender utilizó como ejemplo que muchas veces no se conocen las partes de la pollera o los tipos de diseños existentes.

Creo que cometí un error, para mí no es menos el traje, dije "batita" para referirme a algo delicado", expresó.

Según Medela, su fin de semana fue no igual al del resto, pues recibió mensajes contra su familia y su discapacidad.

"Pido disculpas, si es lo que amerita", acotó.

Gaznatadas con guantes de seda

Se acuerdan que empezamos contándoles que Alex y Rosa estaban agarrados de mano, mientras se daba esta declaración televisada. Pues la chica de la comarca no se quedó calla, aceptó las disculpas del comunicador social, hizo un llamado de atención a quienes no toleran los comentarios diversos y le dio unas clasesitas al cinéfilo sobre su traje típico.

"Has hecho un acto muy bonito de reconocer, para estar bien con las demás personas", contestó Rosa. ¡Fuerte!

"Sé que no era la favorita de algunas, y yo respeto tu decisión y opinión, pero ese ya no es el caso. Con respecto a lo que se dio el viernes, sí hicimos la aclaración de que no te acordabas del nombre. Si no nos acordamos de un nombre de un vestido típico le decimos traje y no bata, y quizás a eso las personas lo tomaron de una manera despectivas. Sean más tolerantes, respeten las opiniones de las demás personas", prosiguió.

Inmediantamente hizo un llamado a la tolerancia en el país y las redes sociales y mencionó que no puede ser que los panameños se sientan ofendidos por los comentarios de alguien y de paso hieran los sentimientos de los demás.

Para terminar, Alex recalcó sus disculpas y que sus comentarios no fueron racistas.

"Rosa es nuestra nueva Señorita Panamá y desde este momento necesita el apoyo de los panameños y ojalá no sea solo en las redes sociales". ¿Qué tal?