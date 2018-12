Alex Medela dedica mensaje a Rosa Iveth: "Me callaste la boca"

sábado 15 de diciembre de 2018 - 12:15 p.m.

Alex Medela dedica mensaje a Rosa Iveth: "Me callaste la boca"

Después de la tormenta siempre llega la calma y de esto es fiel ejemplo el presentador Alex Medela, quien a pocas horas de que se realice la final del Miss Universo, dedicó un profundo mensaje y hasta se rectificó de haber dicho que no veía a la chica de la comarca como potencial para el concurso de belleza.

De acuerdo el presentador, al verle trabajar fuertemente, ser reconocida a nivel internacional y salir bien parada en la competencia preliminar, a Montezuma le espera un futuro prometedor.

Escrito de Alex Medela:

"Llevo 16 años cubriendo el @missuniverse y este año definitivamente será uno de los más interesantes y de los que más recuerde, y no por lo malo con las malas interpretaciones y el odio infundado de varios, lo recordaré por ti @rosaivethm, por tu determinación, por tú tenacidad y constancia.

Me siento honrado por la oportunidad que tuve de estar allí contigo en algunos de esos momentos importantes de camino al Miss Universo, en la ONU, en la OEA y aquí en Tailandia, siguiéndote los pasos, y dándole apoyo incondicional a esa hermosa tierra, nuestro maravilloso Panamá, que tu representas.

Gracias por tu cariño, por tu confianza, y como te he dicho varias veces, esto del miss universo es lo menos importante, tu destino está en otra parte, trabajando por tu comunidad y tu gente, dándole voz a las mujeres indígenas y sus comunidades en todo el mundo.

Nueva York y el mundo te espera, siguiendo los pasos de tu padre y siempre llevando en alto el nombre de la patria que te vio nacer.

En el momento que dije que no eras mi favorita para ganar, y que desató toda la locura que vino y de@la cual nos reímos muchas veces, no sabía lo que me tenías preparado, me callaste la boca y eso definitivamente ha sido lo mejor.

Lograste unir un país, darle fuerza a tu comunidad y dar el ejemplo que con trabajo y dedicación, cualquiera, puede lograr sus sueños! El trabajo está hecho, el concurso es el domingo, pero aunque suene cliché, ya tu eres GANADORA, tienes al país entero contigo y un futuro prometedor por delante.

Como te dije ayer, me llena de orgullo todo lo que has hecho y lo que hemos compartido, ahora es que viene lo bueno!!! Allá nos veremos en NY cuando trabajes en la ONU, o en Washington con la OEA o a donde el destino te lleve con éxito!