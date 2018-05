Alejandro Sanz se pela la cara en redes sociales y le pide disculpas públicas a su hijo

lunes 7 de mayo de 2018 - 3:20 p.m.

El cantante se disculpó con Alexander en Instagram por olvidarse de ir a su concierto de jazz.

Este domingo el cantante Alejandro Sanz, le pidió perdón a su hijo Alexander —a través de su cuenta de Instagram— por no acudir a su concierto.

El menor de 14 años toca el trombón en una banda de jazz y su padre le había prometido que iría a ver su audición, pero lo olvidó.

"El otro día le prometí ir a ver su concierto de jazz pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto", expresó Sanz.

El error es, según el cantante, "un fallo imperdonable". De esta manera, y muy arrepentido, pidió perdón públicamente a su hijo en la red social en la que cuenta con más de dos millones de seguidores.

"Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto. Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces", afirmó.

De acuerdo a El País, Alexander nació en 2003 y es fruto de una relación fugaz del cantante con Valeria Rivera, una diseñadora de moda de Puerto Rico.

El compositor contó que había sido padre por segunda vez a través de un comunicado en 2006, cuando el menor ya tenía tres años: "Soy padre orgulloso de un niño de nombre Alexander de tres años de edad nacido fuera de mi relación por todos conocida", contaba aquella vez.