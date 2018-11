L afamosa Sabrina Sabrok planea la operación 53

martes 27 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

La famosa confesó que no teme por su vida

Exagerada. La actriz argentina Sabrina Sabrok, busca aumentar las dimensiones traseras de su cuerpo para compensar el tamaño de su parte frontal, por lo que entrará al quirófano sin miedo, como lo ha hecho las últimas 52 ocasiones. La famosa confesó que no teme por su vida. Todavía no tiene fecha para la operación pero no tiene ningún miedo de lo que pueda llegar a pasar.