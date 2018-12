Del adiós a Givenchy a la estética de barrio de Rosalía

martes 18 de diciembre de 2018 - 11:13 a.m.

Penélope Cruz, primera española embajadora de la casa de modas Chanel e imagen de la campaña de la colección crucero 2018/19, fotografiada por Karl Lagerfeld

Del fallecimiento del modisto Hubert Givenchy al auge de la estética de barrio de la cantante española Rosalía pasando por la autoridad de la modelo Kylie Jenner dictando tendencias a través de las redes sociales: son algunos de los hitos que han marcado el ritmo de la moda en 2018.

El año arrancó con un plato fuerte: el potente y provocador desfile de Alessandro Michele para Gucci en Milán (Italia), en el que varios modelos portaban en la mano recreaciones de sus propias cabezas "decapitadas", una puesta en escena que dio mucho titulares.

Después, con 37 años en el mundo de la moda y 72 desfiles, la venezolana Carolina Herrera se despidió como directora creativa de la firma que creó en 1981 pero sin retirarse del mundo de la moda, ya que sigue siendo embajadora internacional de su marca.

El 12 de marzo, el mundo de la moda lloró el fallecimiento de Hubert Givenchy, una leyenda de la alta costura para quien "el vestido debe acomodarse al cuerpo de la mujer, no el cuerpo de la mujer a las formas del vestido".

El creador francés murió a los 91 años, una larga vida en la que tuvo la oportunidad de embellecer a muchas mujeres, entre ellas Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy o Grace Kelly.

Tres meses después, en junio, Kate Spade, de 55 años y que cofundó con su marido la marca Kate Spade New York en 1993, fue hallada muerta en su apartamento de Nueva York en lo que se presume fue un suicidio, apenas dos años después de lanzar una nueva marca de accesorios, Frances Valentine, en honor a su hija.

En septiembre, Versace, la firma de la icónica medusa dorada y los estampados barrocos, fundada en 1978 por Gianni Versace, cambió de dueño y pasó a manos de Michael Kors por 1.830 millones de euros (algo más de 2.000 millones de dólares).

Tras seis años al frente de la dirección creativa de Delpozo, el diseñador Josep Font dejó la firma española más internacional, un hueco que ha ocupado el alemán Lutz Huelle. Pero no todo fueron noticias tristes y en ello se empleó mucho la cantante Rosalía quien se ha convertido de la noche a la mañana en icono de moda.

Su estilo de "barrio", como lo califican muchos estilistas mientras que otros lo tildan de "poligonero" tiene miles de fans.

Tanto es así que hasta ha realizado una colección cápsula para Pull and Bear. Esta joven pasó su estilo de mercadillo y "chandalero" por el tamiz del diseño y viste creaciones atrevidas cuajadas de volantes y flecos, de colores potentes, la mayoría de ellos firmados por los españoles Palomo Spain, María Escoté o Yolancris o firmas de lujo como Versace, Gucci o Balenciaga.

Aunque Meghan Markle ocupó mucho espacio en cabeceras y secciones de moda durante todo este año en el que se ha conocido su estilo con un sinfín de modelos, el pasado mes de mayo Naomi Campbell recibió el premio "icono de la moda" del Consejo de Diseñador de Moda Americano (CFDA), mientras que Kim Kardashian recogió el premio a la persona más influyente del 2018.

A pesar de que su hermana recibió este prestigioso galardón, la modelo Kylie Jenner mantiene su poder en la moda y Forbes la destaca como la joven más rica del mundo, un dato que multiplica su autoridad en la redes sociales. Todo queda en familia.

Otra alegría: Penélope Cruz, primera española embajadora de la casa de modas Chanel e imagen de la campaña de la colección crucero 2018/19, fotografiada por Karl Lagerfeld.

Narciso Rodríguez, uno de los diseñadores más talentosos de la industria, celebró 20 años en el oficio.

Uno de sus primeros diseños fue el vestido de boda de Caroline Bessette, cuando se casó con John F. Kennedy Jr.

La moda, que tiene alma creativa y por sus venas corren distintas disciplinas artísticas, este año estuvo abrigada con importantes exposiciones como "Azzedine Alaïa: The Couturier" en el Design Museum de Londres o "Margiela: Les Années Hermès" en el Museo de Artes Decorativas de París.

También "Gianni Versace Retrospective", en Kronprinzenpalais, en Berlín, "Frida Kahlo: Making her self up" en el Museo Victoria and Albert, Londres o "La vie en rose", en el Museo del Traje de Madrid.