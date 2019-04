La actriz Yalitza Aparicio recibió la llave de la Ciudad de Panamá

lunes 8 de abril de 2019 - 2:27 p.m.

Yalitza Aparicio, la joven indígena mexicana que protagoniza "Roma", la aclamada película de Alfonso Cuarón, fue declarada “Huésped de honor” y recibió las llaves de la Ciudad de Panamá.

“Estoy honrada, que me hayan contemplado con todas las características que describieron, yo todo lo que he hecho lo he hecho con el corazón”, comentó.

La actriz dijo que todo si éxito no lo había pensado jamás.

En estos momentos en Panamá se realiza la octava versión del Festival de Cine de Panamá, y entre sus invitados se encuentra la mexicana.