Actriz venezolana Daniela Alvarado: “En algún momento no he tenido qué comer”

lunes 28 de mayo de 2018 - 11:21 a.m.

'La chama' no dudó en calificar a la oposición venezolana como "una porquería"

En entrevista con un diario de su país, la actriz venezolana Daniela Alvarado mostró su punto de vista sobre la crisis que atraviesa actualmente tierra natal al tiempo que admitió que en momentos no ha tenido qué comer.

Alvarado confesó que “en algún momento de mi vida, de mi trabajo, yo no he tenido qué comer. Yo he pasado trabajo. Recuerdo que llegué a estar muy mal económicamente y vendí montón de cosas para traer comida a mi casa. A mí me cuesta conseguir la pastilla de la tensión de mis papás y las mías porque yo sufro de hiperinsulinismo y de la tiroide. He tenido que bachaquear - conseguir fraudulentamente - Harina PAN”.

Sobre la posición juzgadora que toman algunos usuarios en las redes sociales, la actriz comentó que “no nos podemos desahogar con quien queremos desahogarnos, cuando tienes algo en redes sociales, la gente que te sigue cree que tú eres el responsable de todos los males. No terminan de entender que como la televisión no existe, la publicidad ahora se vende a través de Instagram y nos pagan por eso. No me pueden venir a decir que soy enchufada porque lo que tengo me lo he sudado”.

Las declaraciones de Alvarado surgen luego de recibir un sinfín de críticas cada vez que publica una publicidad en sus redes sociales que tengan que ver con la venta de alimentos. Algunos internautas le reclaman que "cómo puede mostrar comida cuando en su país miles sufren hambre por la situación económica".

Ella ha respondido que es simple trabajo y que ella no es ajena a la realidad que enfrentan sus compatriotas.

En cuanto a la oposición venezolana, no escatima en decir que “son una porquería” y agregó que “tienes que ser consecuente con tus acciones, con lo que dices y lo que haces”.

Admite que en algún momento tendrá que emigrar de Venezuela, aunque tiene claro que no es una tarea fácil.

Alvarado es reconocida en nuestro país por participar de varias producciones emitidas en la tv local como 'Juana la virgen', 'Mujercitas', 'A todo corazón' y 'Voltea pa' que te enamores'.