Abraham Pino le dice "adiós" al grupo de humor en redes sociales TR15

jueves 5 de julio de 2018 - 3:51 p.m.

El comediante indicó que sentía la obligación de dar a conocer lo sucedido a sus seguidores

Hasta pronto. El quinteto que divertía agrandes y chicos en redes sociales TR15 ya no volverá a ser igual, pues de ahora en adelante faltará una de sus fichas más reconocidas: Abraham Pino, quien también se le conoce por su personaje de 'La Kisha'.

El humorista indicó que, como se debe a su público, se sintió en la obligación de confirmar la separación. En el siguiente párrafo está la publicación de Pino:

"No quiero llamar la atención de nadie con esto. A pesar de ser una decisión personal estoy consciente de que les debo a ustedes explicaciones de mucho de lo que hago, porque gracias a Dios primeramente, y a ustedes, estoy en donde estoy. No he alcanzado todo pero con la ayuda de Dios y el apoyo de ustedes espero llegar tan lejos como Dios lo permita. Delante de ustedes, hoy formalmente, anuncio que me separo del grupo TR15... me reservo el por qué pero confieso que siempre serán mis hermanos, siempre contarán con mi apoyo, espero sigamos divirtiendo a nuestros seguidores juntos cuando se presenten las oportunidades y nada ¡Gracias por todo el apoyo que me han dado! Mil Bendiciones para ustedes".

¿Qué habrá provocado la separación? Amanecerá y veremos...

Notas relacionadas: