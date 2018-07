N° 26 EN LA DINASTÍA

Emmysavel no es primeriza en los carnavales, pues ha participado desde niña en la tuna Calle Abajo..

jueves 19 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

Emmysavel Metzner Hidalgo Vásquez lleva años detrás de la corona

HISTORIA

La pelea por la corona de Calle Abajo de Las Tablas continúa, ya que ambas tunas tienen a su reina y aspirante, y buscan portar la corona del Carnaval.

Por Punta Fogón Unido (PFU), está Thaláa Mabel Villaláz Domínguez, quien fue presentada el pasado 9 de julio, como la reina de Calle Abajo, sin embargo Calle Abajo presentó a su aspirante a la corona Emmysavel Metzner Hidalgo Vásquez.

El Siglo contactó a Emmysavel, quien podría convertirse en la reina N° 26 de la reconocida dinastía de la familia Vásquez en Calle Abajo.

Un gran sueño

La nueva aspirante explicó que como toda tableña había soñado desde niña con ser reina de su tuna, Calle Abajo de Las Tablas, como lo han hecho sus tías y primas.

‘Envié mi carta desde hace unos años a la Sociedad Calle Abajo Tableño mostrando mi interés. Y luego en abril, una vez escogida la nueva directiva de la nueva sociedad, reiteré por escrito mi interés en cumplir el sueño', añadió.

‘Pasado el período de duelo por la pérdida temprana de mi padre, fui dama de la corte de Ayira Giselle Adames y de Rita Cristal Domínguez', agregó.

Es hija de tableños

Muchos se preguntan si la chica es cédula 7, pero Emmysavel solo se limitó a decirnos que: ‘Si soy hija, nieta y bisnieta de tableños, por lo que soy TABLEÑA. Mi familia paterna es tableña, la Familia Vásquez, de la que han aportado 25 reinas a la Tuna de Calle Abajo de Las Tablas'.

Y si hablamos de su futuro, Emmysavel, tiene las cosas claras, pues quisiera ser una periodista íntegra, que marque diferencias, y que pueda promover la tierra tableña y su cultura. ‘Así como ser madre de familia, porque venimos de una familia numerosa con principios y valores, y sobretodo amor por lo nuestro y las tradiciones', sostuvo.

Por último, la aspirante a la corona le envió un mensaje a los seguidores de la tuna de Calle Abajo: ‘Este es el sueño de mi vida y estoy muy orgullosa de que se me permita aspirar al trono más cotizado y codiciado y reconozco que no soy la misma niña que inició este camino hace tres años cuando solicite esta oportunidad, desde entonces he madurado y cada día estoy más preparada para salir al Parque Porras y darlo todo por la Tuna que amo, mi querida Calle Abajo de Las Tablas'..

PROFESIONAL

Tiene 20 años de edad y estudia Periodismo en la Universidad Latina.

2do Lugar Mejor Silueta (Miss Petite Panamá)

Miss Teen Panamá

Miss Petite Panamá (Las Tablas)