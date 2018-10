22 años lejos de los escándalos

Rolando Sterling se ha dedicado por completo a su familia

Ya han transcurrido 22 años desde que Rolando Sterling inició su carrera en la televisión. Actor, presentador y asesor fueron algunas de las funciones que realizó en la TV.

Hoy, lejos de los flashes, dedicado a su familia y enfocado en buscar estabilidad para su hijo, se encuentra este talento nacional que se dio a conocer a través del desaparecido programa ‘La pepa TV'.

Los escándalos o el bochinche no son cosas por las cuales se le pueda recordar, sino por su labor dentro de programas familiares, de risa y proyectos de responsabilidad social.

A ‘Roly', le duele ver cómo hoy en día los jóvenes o los nuevos talentos les encanta que su vida privada salga en los medios con el pretexto de que eso les dará rating. ‘Sin saber que hay un mañana después de la TV, de la farándula, de la taquilla y que no van a poder echar para atrás', explicó a El Siglo.

Y es que no es de ahora, que es padre de familia que ‘Roly' no ha estado involucrado en los llamados ‘bochinches' de la farándula, no señores. Este personaje nos explicó que lo aprendió de su papá, q. e. p. d. que uno tiene que aprender separar su profesión de su vida. ‘No meter su vida en su profesión porque la segunda opción te va a llevar al fracaso de ambas', añade.

Presta sus servicios

‘Roly', quien fue presentador del programa matutino de TVN ‘Buenos días', explicó a El Siglo que no está en las pantallas desde mediados del año pasado. Que incluso tenía el puesto de Ejecutivo de Talentos, pero no era lo que esperaba ni económica ni profesionalmente.

Desde entonces, solo trabaja por servicios profesionales como asesor en el área de responsabilidad social.

Ahora no vayan a pensar que ‘Roly' se quedó con las manos vacías no señores, pues él más que nadie está convencido de que todo tiene una fecha de cumpleaños.

‘Aquí no se valora a la gente con muchos años en TV, todo es un ciclo, a veces uno da demasiado y recibe poco, pero al mismo tiempo se lleva tanto personalmente en experiencia', sostuvo.

Y es que su dependencia no viene de la TV, pues es de los que piensa que se debe tomar la experiencia que ha adquirido durante los más de 20 años en la TV, para emprender otros proyectos y es lo que ha hecho.

Dejó claro que regresaría a las pantallas solo si le ofrecen un puesto con estabilidad económica, pues ahora debe pensar en su hijo y no por cualquier proyecto.

Actualmente trabaja con la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y además ejerce otras facetas como influencer, orador, maestro de ceremonia, asesor, y otras carreras que ha podido emprender a paralelo en la TV,