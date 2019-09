Polémica por posibles impuestos a turistas y pasajeros en tránsito

martes 3 de septiembre de 2019 - 4:24 p.m.

Lo recaudado con ese gravamen se usaría para financiar las pensiones públicas y varios programas de nutrición a nivel nacional.

Dos iniciativas que buscan gravar a los turistas que entren a Panamá y a los pasajeros en tránsito han generado el rechazo frontal de los gremios empresariales, que denuncian que los proyectos asestarían un golpe "nefasto" al ya menguante sector turístico y a la poderosa industria de la aviación.



El diputado Roberto Ayala, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentó el lunes en el Parlamento un anteproyecto de ley para establecer un impuesto de 25 dólares a los turistas que ingresen al país, ya sea a través de los aeropuertos, los puertos o los pasos fronterizos.



La propuesta del diputado Ayala se suma a otra presentada el pasado agosto por un grupo de legisladores para imponer una tasa de 5 dólares a los pasajeros en tránsito por el uso de las instalaciones aeroportuarias y cuya recaudación se destinaría a una serie de incentivos para las aerolíneas.



"Si estos anteproyectos de ley prosperan, sería nefasto para el turismo nacional y, en su defecto, para la creación de empleos y la reactivación económica", dijo este martes en un comunicado el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jorge Juan de la Guardia.



El turismo, que hace unos años llegó a representar el 10 % del producto interior bruto (PIB) del país, vive momentos de crisis: la llegada de turistas disminuyó un 1,2 % en 2018 hasta los 2,4 millones personas y la ocupación hotelera se situó por debajo del 45 %.



"Más de 20,000 empleos se han perdido en el país por la baja en el número de turistas en los últimos años, necesitamos recuperar estos puestos de trabajo, no ponerlos en riesgo", agregó el líder del principal gremio empresarial del país.



También se manifestaron en contra la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), para quienes el peaje a los pasajeros en tránsito restará competitividad a Panamá como "hub aeroportuario" la región.



El Aeropuerto Internacional de Tocumen, ubicado en la capital panameña y considerado una importante terminal de conexiones en la región, recibe una media de 15 millones de viajeros al año, de los cuales casi 13 millones son pasajeros en tránsito, y tiene vuelos directos a 89 destinos.



"La conectividad aérea, potenciada por una estrategia de Estado que reconoce sus beneficios, ha sido el principal factor que impulsa el turismo, las sedes regionales de empresas multinacionales, el comercio, la logística y la inversión extranjera", apuntaron ambas asociaciones el lunes en un comunicado conjunto.



Los perjuicios de este nuevo cargo, añadieron, "serían mucho mayores que cualquier beneficio resultante del subsidio a las aerolíneas" y afectaría a la industria de la aviación, que representa un 14 % del PIB y genera más de 230.000 empleos directos o indirectos.



"Panamá tiene un centro de conexiones exitoso en la región, pero, no es el único. Competimos con Miami, México, San Salvador, Bogotá y Lima, por mencionar algunos que no cobran ningún tipo de impuesto por el tránsito a través de sus aeropuertos. Estos, tan pronto conozcan de este posible peaje, estarán listos para celebrarlo", concluyó por su parte el presidente de los empresarios.