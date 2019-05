Panamá registra un déficit de 1,4 % en el primer trimestre de 2019

viernes 10 de mayo de 2019 - 4:20 p.m.

El balance fiscal preliminar del SPNF destaca que el déficit está por debajo del máximo autorizado.

Los ingresos del Sector Público No Financiero (SPNF) de Panamá cayeron un 7 % en el primer trimestre de 2019 y los gastos crecieron un 8,6 %, respecto al mismo periodo del año pasado, lo que causó un déficit de 1,4 %, indicó este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



El balance fiscal preliminar del SPNF destaca que el déficit está por debajo del máximo autorizado, que debe ser del 2 % del producto interno bruto (PIB) al finalizar el año, dijo en una rueda de prensa la titular del MEF, Eyda Varela de Chinchilla.



"Este déficit de 1,4 % (966 millones de dólares) está por debajo del tope que permite la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) para este periodo, lo cual refleja el compromiso de esta Administración de hacer una entrega ordenada y transparente a la siguiente Administración", expresó.



En la presentación, Varela de Chinchilla reveló que el Sector Público No Financiero de Panamá registró entre enero y marzo pasados ingresos por 2.618 millones de dólares, una disminución de un 7 %, con respecto al mismo periodo de 2018, que fue de 2.803 millones.



Mientras que los gastos totales ascendieron a 3.584 millones de dólares, aumentando 285 millones, es decir 8,6 % en comparación con la anterior fecha.



En cuanto al ahorro corriente del SPNF, Varela de Chinchilla destacó que fue positivo, con 18 millones de dólares, que permitió financiar el 1,8 % de las obras de inversión.



Mencionó que los principales proyectos de inversión del SPNF son obras que realizan los Ministerios de Obras Públicas, de la Presidencia, de Vivienda, así como el Metro de Panamá, entre otras entidades.



En cuanto al monto adeudado a los proveedores, la ministra señaló que lo que quedó pendiente por pagar en 2018 fueron 360 millones de dólares. Y de ese total al cierre de abril quedaron pendientes en vigencia expirada 67 millones de dólares, de los que 20 millones son de proveedores.



"Con relación a la vigencia corriente de 2019, por cuentas por pagar son 819 millones de dólares, en proceso de pago", declaró.



Varela de Chinchilla respondió que el calificativo de "mala paga" en el Gobierno del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha sido utilizado políticamente y que no ha sido objetivo.



Sobre los proyectos llamados "Llave en mano" que tendrá que atender el próximo Gobierno, la titular del MEF declaró que a marzo de 2019, la cifra por cobrar asciende a 463 millones en Certificados de Pago Parcial (CPP) o Certificado de No Objeción (CNO). Estos deben pagarse a medida que avanzan los proyectos.