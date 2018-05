Empresarios urgen comprometerse activamente contra cambio climático 

El problema se debatió en la celebración del V Foro de Sostenibilidad "Rentabilidad de los negocios ante el cambio climático. Impacto, soluciones y oportunidades", celebrado por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham).



El presidente de AmCham, Miguel Bolinaga, expresó que al abordar los riesgos creados por el cambio climático, "sentimos que estamos contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa, humana, sensible a temas que no podemos dejar para discutir el día de mañana".



El experto Gerardo Herrera, director general de asesoría de Marsh para América Latina y el Caribe, detalló un reciente informe global de riesgos causados por el cambio climático, que midió las tendencias ocasionadas alrededor de la biodiversidad, la crisis del agua y "la baja percepción que existe sobre el riesgo digital".



Enfatizó que el "riesgo de corrupción ha crecido exponencialmente" en América Latina, de acuerdo con el estudio que elaboró la empresa Marsh en alianza con otro centro de medición de riesgos globales y entidades de estudios superiores.



En ese contexto, recordó que el decimotercer estudio que elabora Marsh expuso que "el clima extremo aparece como número uno" en la preocupación de la productividad de las empresas y citó como un ejemplo extremo los estragos del huracán María hace diez meses sobre Puerto Rico, porque antes se decía que hubo menos de 100 muertos y hoy se discute que fueron más de 4.000.



"Eso solo muestra que no se quería ver" la situación "y eso pasó en Estados Unidos", ironizó, en tanto que refirió que en 2018 existe en América Latina "mayor conciencia sobre la biodiversidad" y su impacto en la vida cotidiana.



Otro efecto del cambio climático es "la migración involuntaria", sumada a la "inestabilidad social". "Es un tema de prioridad, no de futuro", sostuvo.



Mencionó que también todo se ha "complicado" con la expansión y diversificación de internet en diferentes plataformas, lo que multiplica el riesgo cibernético, y acotó que el desarrollo de la inteligencia artificial debería estar en la agenda de todos los estados para que "no se cree diferencias" entre naciones.



Los expertos Steve Tochilin, gerente general de Ambiente y sostenibilidad de la aerolínea Delta; Leonardo Veintemilla, gerente de Ventas de Maersk Lines; y Álvaro Uribe, de la Dirección de Planificiación Urbana del Metro de Panamá, compartieron las acciones que en sus labores diarias adoptan para atenuar el riesgo de cambio climática buscando la disminución de emisiones de gases invernadero.



Ello pasa por la disminución de consumo de combustible por la flota de Maersk, o el mejor uso del combustible de avión por parte de Delta y la solución al duplicar la capacidad de transporte masivo por el metro de Panamá.



La idea es "eliminar los problemas para acelerar el comercio mundial", suprimiendo el uso del papel en los trámites, y así contribuir a preservar los bosques, por ejemplo, explicó Tochilin.



La meta es lograr a 2020 la reducción del 30 por ciento de emisiones de CO2 a la atmósfera.



O lo que hace Delta, para reducir los 4.000 millones de galones anuales de combustible que queman los 1.300 aviones que trabajan para esa firma estadounidense apoyando voluntariamente el programa CORSIA de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que a partir de 2022 va a ser obligatorio a nivel global.



En tanto Uribe plantea que ciudades como la capital de Panamá, que congregan la mitad de los cuatro millones de habitantes del país, replique la capacidad de transporte de pasajeros con una red de ocho líneas de metro, mientras se "replantea" la urbanización, actualmente "desconectada" porque los desarrollos de viviendas se hacen amurallados.



Todas estas realidades impactan el desarrollo logístico que espera un país, pues esto se fundamenta "en la interconexión", sostuvo Uribe.