Chapman ve injustificado un aumento del déficit en Panamá por crítica del FMI

El presidente de la firma de análisis económico Indesa, Felipe Chapman, afirmó este miércoles que el Gobierno ha reaccionado al anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que revisará a la baja la proyección del crecimiento del país para 2018 "como si estuviéramos a punto de entrar en una crisis económica, cosa que no es cierto".



"En el peor escenario, la economía crecerá por debajo del 4 por ciento, pero en cualquier caso, pensando en un escenario duro como ese, aún estamos hablando de una de las tasas más altas del hemisferio. No es una contracción económica y a mi juicio no justifica incurrir en un aumento del gasto público que se traduce en un aumento del déficit", explicó Chapman, economista y empresario.



El FMI anunció el pasado viernes que reducirá en aproximadamente un punto porcentual la proyección de crecimiento de Panamá para 2018, que inicialmente situó en un 5,6 por ciento.



El organismo internacional atribuyó el ajuste al "debilitamiento" de la actividad económica en el primer trimestre y a la "prolongada" huelga de la construcción, que mantuvo parados entre abril y mayo centenares de proyectos en todo el país durante más de un mes.



El Gobierno anunció este martes que pedirá una "dispensa" para aumentar el déficit fiscal e inyectar 300 millones de dólares para dinamizar la economía.



"De aquí a fin de año yo ve muy difícil que volvamos al 5,6 por ciento, si queremos hacerlo tendríamos que hacerlo a través de estímulos muy agresivos, con un costo altísimo y sin resultados a largo plazo", declaró el especialista a los periodistas.



Chapman indicó que existe una "obsesión general" por alcanzar tasas de crecimiento muy altas.



Pero eso "no es sostenible ni saludable" y "tenemos que enfocarnos en aumentar la competitividad del país a mediano y largo plazo", agregó.



La economía de Panamá creció un 5,4 por ciento del PIB en el 2017, por encima del 5 por ciento del año anterior, impulsada principalmente por el canal interoceánico, la industria aérea y los servicios financieros.