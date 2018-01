Zidane: "Ha faltado atrevimiento"

jueves 18 de enero de 2018 - 6:19 p.m.

Madrid vence 1-0 al Leganés, en los cuartos de final de la Copa del Rey

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, afirmó este jueves, después de ganar 0-1 al Leganés, que a los jugadores menos habituales les faltó "atrevimiento" en el choque de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.



El técnico francés reconoció que su equipo no jugó bien pese al buen resultado para el choque de vuelta y analizó el fútbol que practicaron los hombres que no juegan con asiduidad los partidos importantes.



"Creo que sí (faltó atrevimiento). Nos ha costado jugar con más atrevimiento. Nos ha costado un poco. Al final es normal, son muchos jugadores que juegan poco. La segunda parte fue mucho mejor", declaró.



"¿El peor partido? Creo que hicimos un partido serio. El resultado es muy bueno para nosotros. Es verdad que nos ha costado un poco en la primera parte encontrar nuestro juego. Hemos tenido muchas jugadas laterales y no hemos encontrado nuestro juego habitual. En la segunda aparte estuvimos un poco mejor y marcamos el gol necesario para ganar", añadió.



Para Zidane, lo mejor del Real Madrid en Leganés fue la "entrega" de sus jugadores y el sistema defensivo, que, a su juicio, funcionó a la perfección.



"Esto es muy largo y tenemos que recuperar un poco de esto, de ganar, de no encajar y hoy es un día para eso. En general, no podemos decir que hicimos un mal partido. Pero conseguimos un resultado importante. Eso es positivo. Hoy jugamos un poco peor que contra el Villarreal, pero marcamos", dijo.



También analizó el encuentro de algunos jugadores, como el de ani Ceballos, de quien dijo que "está muy bien" e informó de que le sustituyó por un golpe que sufrió en la primera parte y que no le dejó jugar al cien por ciento en la segunda.



De Marco Asensio, indicó que "lo puede hacer mejor" aunque destacó que al final marcó el gol de la victoria, por lo que afirmó estar "contento".



"Esta victoria es necesaria para nosotros. Como siempre, hay momentos en los que la cosas se complican. Hay que tener paciencia, tenemos que sacar esto adelante, todos juntos y esto es un punto de inflexión para seguir adelante y hacer tres o cuatro resultados posibles", culminó.

El partido de vuelta se realizara en el Santiago Bernabéu, el miércoles 24 de enero.