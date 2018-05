¡Ya no hay boletos!

miércoles 2 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

La Selección de Panamá jugará sus dos primeros partidos del Mundial con estadios a reventar

AGOTADO. La Selección de Panamá jugará sus dos primeros partidos del Mundial con estadios a reventar. Esto se dio a conocer por FIFA a más de 40 días para iniciar la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El Panamá vs. Bélgica -del 18 de junio- en el Estadio Olímpico de Sochi, será visto por 48 mil almas en las graderías. ¡Ya no hay boletos! Por otro lado, el 24 del mismo mes, se jugará el Panamá vs. Inglaterra con 55,300 espectadores en el Estadio de Nizhni Nóvgorod.

El único que partido que aún hay boletos disponibles, es el Panamá vs. Túnez del 28 de junio. Todavía se pueden comprar entradas para el Mordovia Arena Saransk con capacidad para 48 mil aficionados.

En la despedida de Panamá de su gente en el Rommel Fernández el próximo 29 de mayo, sí hay boletos. Es más, hay una promoción de 25 dólares en preferencial y te llevas un boletos para la final de la LPF (19 de mayo).