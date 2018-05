¡Ya hay clasificados!

martes 22 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

Birriosas FC y Dracarys clasifican a las semifinales de WWL

REÑIDA

La novena fecha de la liga femenina Wonder Women League 2018 definió los pases a semifinales de dos equipos, Birriosas FC y Dracarys.

Aún quedan dos cupos por definirse este domingo 27 de mayo cuando se enfrenten a primera hora Fugitivas vs Birriosas, Guerreras vs Dracarys y Tao vs Sugar Ladies.

Retomando la jornada 9, en el primer partido de la jornada Dracarys venció 10-0 a Sugar Ladies.

A las 5:00 de la tarde se realizó el encuentro entre Guerreras y Birriosas, donde reinó el fútbol y el talento, después de un gran partido, en el que ambos equipos lo dieron todo, Birriosas logró sacar la victoria 2-0, con goles de Angie Rodríguez y Yudineth Hoy.

En el tercer encuentro, que se disputó la tarde del domingo Fugitivas venció por la mínima 2-1 a Tao, un partido emocionante, con buenas jugadas que permitieron que el público disfrutara del talento de estas chicas.

Este domingo se jugará la última jornada de ronda regular a partir de las 4:00 de la tarde en las canchas de Fútbol City, en Carrasquilla.