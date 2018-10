Wilder llama cobarde a Joshua

domingo 28 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Los representantes de ambos estaban en conversaciones para una unificación

BOXEO

El campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el estadounidense Deontay Wilder (40-0, 39 nocauts) afirmó que el unificado campeón mundial inglés Anthony Joshua (22-0, 21 nocauts) es completamente responsable de que sus negociaciones se desmoronen.

Wilder y Joshua estaban en conversaciones para una unificación de otoño, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos.

Wilder y sus manejadores presentaron una garantía de $ 50millones para que Joshua viajara a los Estados Unidos para la pelea, pero Joshua y sus manejadores rechazaron la propuesta y respondieron con una tarifa plana de $15 millones para organizar el combate en un estadio del Reino Unido.

En cambio, Joshua hizo una defensa obligatoria y retuvo sus títulos de AMB, OMB, IBF, el mes pasado con un nocaut en el séptimo asalto de Alexander Povetkin.

Joshua está listo para pelear de nuevo el 13 de abril, en el estadio de Wembley en Londres.

Wilder, por su parte, encabezará una cartelera Showtime Pay-Per-View el 1 de diciembre, cuando se enfrente al excampeón Tyson Fury en el Staples Center de Los Ángeles, California.

‘Era solo un cobarde, directamente. Era solo un cobarde. No quería pelear. Cuando un hombre permite que su gente no acepte $50 millones de dólares, eso es una garantía, no quieres pelear', dijo Wilder a The Fair Game.