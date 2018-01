¡Vuelve su majestad!

viernes 5 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

INAUGURACIÓN

Desde hoy el rey se sienta en su trono, para dar paso a un verano lleno de emociones, con la inauguración del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, que esta temporada se le dedica a la leyenda herrerana Narcilo ‘Cunday' Marquínez Vergara.

Marquínez fue pelotero de Herrera y miembro de la selección nacional, sobresaliendo en los certámenes nacionales, en 1962 fue líder de carreras remolcadas del torneo mayor con 15, ese mismo año fildeó para 1.000 puntos siendo el mejor en la patrulla central, en 1963 se lleva el título de campeón bate, tras pegar para .480, producto de 12 imparables en 15 turnos.

El partido inaugural está a cargo de los actuales campeones, Herrera que recibe al equipo de Colón en el estadio Rico Cedeño de Chitré, desde las 7 de la noche.

Además se realizarán cinco partidos más: Panamá Metro vs Los Santos, en el Olmedo Solé, Panamá Oeste vs Coclé en el Remón Cantera, Darién ante Bocas del Toro en el Carlos Alvarado Mazola a las 3 de la tarde y 30 minutos después se enfrentan Veraguas ante Chiriquí en el mismo escenario y Panamá Este vs Occidente en Puerto Armuelles.

La Fedebeis anunció que el costo de las entradas se queda en $3 para los adultos, $1.50 para niños y jubilados. Para hoy en el estadio Remón Cantera de Aguadulce, entre los equipos Oeste y Coclé es gratis para los fanáticos.

La serie regular va del 5 al 1 de febrero.

PRECIO $3 Dólares será la entrada para los adultos, $1.50 para niños y jubilados.