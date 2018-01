El PSG vuelve a ganar en el retorno de Neymar y el récord de Cavani

sábado 27 de enero de 2018 - 2:53 p.m.

Paris, amó absoluto de la ligue 1

El París Saint Germain se reencontró este sábado con el triunfo, tras la derrota encajada el pasado domingo en Lyon, con una victoria clara ante el Montpellier (4-0) en la vuelta a la competición del brasileño Neymar, que coincidió con el récord anotador de Edinson Cavani, convertido en el máximo goleador de la historia del conjunto parisino.



Notó el equipo de Unai Emery la vuelta del astro brasileño, autor de dos de los tantos de su equipo ante un rival acomodado en la clasificación y que llevaba cuatro encuentros sin perder.



Sin embargo, fue Cavani el que abrió el marcador en el Parque de los Príncipes. Marcó a los once minutos. En una jugada que inició Adrien Robiot y continuó Neymar, que centró la pelota aprovechada por el uruguayo, que superó al portero visitante Benjamin Lecomte.



El tanto elevó a 157 los goles anotados por Edinson Cavani, convertido en el máximo goleador en la historia del París Saint Germain, con una más que el sueco Zlatan Ibrahimovic.



Cavani igualó la marca del escandinavo el pasado 17 de enero, ante el Dijon. En esta ocasión, abrió la cuenta ante el Montpellier para convertirse en el máximo anotador de la historia del conjunto francés, líder de la Ligue-1.



Neymar sobresalió. Regresó a la competición tras perderse por lesión los encuentros contra el Lyon y el Guingamp y el París Saint Germain lo notó. Un disparo de Julian Draxler fue interceptado con la mano, dentro del área, por Frank Schneider. Neymar lanzó desde los once metros y marcó a cinco minutos del descanso.



Amplió su ventaja el PSG en el tramo final. En el 70. Ángel di María hizo el tercero a pase de Thomas Meunier, que se internó por la derecha y envió un centro al punto de penalti, donde remató el argentino. Y en el 82 Neymar culminó un contraataque y llevó a la red un buen pase de Cavani.



El París Saint Germain, que apuntala su momento para la cita contra el Real Madrid en la Liga de Campeones el 14 de febrero, afrontó el choque con el Montpellier con el siguiente once: Alphonse Areola, Thomas Meunier, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Giovani Lo Celso, Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Neymar y Edinson Cavani.



En el descanso, Marqunhos salió por Thiago Silva, en el 67 Javier Pastore por Julian Draxler y en el 77 Adrien Rabiot fue sustituido por Christopher Nkunku.