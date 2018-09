¡Viene a unir a la Sele!

miércoles 5 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

Román Torres quiere integrar a los más jóvenes de la Selección Nacional de Panamá

LÍDER

Román Torres, posiblemente capitán de Panamá ante Venezuela el próximo 11 de septiembre, llegó con un nuevo rol en este nuevo proceso rumbo a Catar 2022.

El defensor del Seattle Sounders de la MLS llegó como el jugador más experimentado y esa experiencia será utilizada para ayudar a crecer a los más jóvenes.

‘Es un reto muy importante para por los jóvenes que fueron convocados. Voy a hablar con ellos para que se sientan como en familia. Que se sientan que nadie es más que otros', dijo el defensor de 32 años de edad.

Del rival, Venezuela, también tuvo palabras el hombre que nos clasificó a Rusia 2018 con su gol ante Costa Rica el 10 de octubre del 2017.

‘Vienen con un buen equipo. Vienen con jugadores importantes a nivel internacional. Pero ahorita debemos preocuparnos más de nosotros mismo y el trabajo precio al partido'.

Y sobre sus pocos minutos con el Seattle Sounders, dijo lo siguiente: ‘Después del Mundial me recuperé de una lesión del tobillo que tenía. Son decisiones del técnico (Brian Schmetzer), aunque a uno no le guste, pero es el que manda. Ahora me toca ganarme de nuevo la confianza y la titularidad'.

‘El Mazinger' Tno es titular con Seattle Sounders desde el pasado 25 de julio ante el San José Earthquakes. Siempre viene de la banca.