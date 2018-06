Vibrante igualada que obliga a Colombia y Polonia a no perde

domingo 24 de junio de 2018 - 11:54 a.m.

Con este resultado el grupo H cuenta con todos los equipos con 4 puntos

Japón y Senegal firmaron un empate a dos tantos en un vibrante y divertido encuentro, principalmente en el segundo periodo, que deja abierto el grupo H del Mundial de Rusia 2018 y que obliga a Colombia y a Polonia, que se enfrentan a continuación, a no perder.



Sadio Mane, de rebote, adelantó a los africanos a los once minutos, pero Takashi Inui igualó el marcador antes del intermedio (m.34) con un magnífico tanto.



De nuevo se adelantó Senegal con una diana de Moussa Wague (m.71), pero respondió otra vez Japón con un gol de Keisuke Honda (m.78) a pase de propio Inui, jugador del Eibar que ha fichado por el Betis.



Japoneses y senegaleses quedan, tras dos partidos, con cuatro puntos, mientras que Polonia y Colombia, que se enfrentan esta noche en Kazan, aún no han sumado. Si pierde uno, por lo tanto, quedará eliminado.