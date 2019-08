El vestuario madridista respalda a Bale

sábado 17 de agosto de 2019 - 9:41 p.m.

El portero belga aseguró que no se siente indiscutible para Zinedine Zidane y se ve más fuerte que en su primer año con el Real Madrid

El centrocampista brasileño Casemiro y el portero belga Thibaut Courtois respaldaron al galés Gareth Bale, titular y jugador importante en el estreno con triunfo en Balaídos del Real Madrid en LaLiga Santander.



"Ya nos ha dado títulos, ha marcado goles en finales", destacó Casemiro en la zona mixta de Balaídos. "Tenemos mucho respeto por Garteh y por lo que ha hecho. Si está aquí tiene que jugar, es un jugador importantísimo para nosotros", añadió.



En la misma línea se expresó Courtois, que resaltó el nivel que mostró Bale después de no tener continuidad en pretemporada: "No nos ha sorprendido porque el míster cuenta con todo el mundo. Él es quien decide un once y Gareth ha hecho un partidazo".



Los jugadores del Real Madrid se marcharon de Vigo satisfechos por enterrar la imagen de la pretemporada y responder en cuanto llegó la competición oficial.



"La pretemporada es para meter gasolina. Ahora era muy importante ganar en un campo complicado como Balaídos, donde no muchos equipos van a conseguir hacerlo. Es importante empezar bien. En pretemporada se hicieron ajustes y se probaron cosas, pero lo que importa es la competición y hemos demostrado que hicimos buena pretemporada", dijo Casemiro.



Para el brasileño fue clave la reacción del Real Madrid cuando llegó la expulsión de Luka Modric: "Respetamos la decisión del árbitro. Hemos reaccionado bien jugando con diez y eso es algo que el año pasado no hubiese pasado".



Courtois encajó un gol, pero fue decisivo con una buena parada salvadora que evitó que el Celta empatase el partido. "A veces paso un poco desaparecido, pero hoy con 0-1 y con diez he sacado una buena mano. Me estoy sintiendo bien. Feliz porque esa parada ayudó al equipo y luego Kroos metió un golazo. Con el 0-2 el Celta tuvo más problemas", comentó.



El portero belga aseguró que no se siente indiscutible para Zinedine Zidane y se ve más fuerte que en su primer año con el Real Madrid.



"Este año he podido hacer una pretemporada completa. Después del Mundial llegué un poco cansado, con todo lo que viví con mi selección y con la salida de la Premier me costó coger el ritmo y la forma de jugar del Real Madrid. Ahora me siento bien y el equipo quiere demostrar que lo del año pasado es pasado", sentenció.