Velocistas se alistan para cumplir compromisos internacionales

Grant tiene en su agenda competir en los 400 metros planos en el Campeonato Mundial de Atletismo sub 20, a efectuarse del 10 al 15 de julio en Tampere, Finlandia.



El panameño aseguró que "me siento en condiciones para el mundial y mi objetivo es ocupar el podio".



Grant consiguió su clasificación al mundial, tras lograr la marca de 46.96 en el reciente nacional juvenil de atletismo que se dio en la pista del estadio nacional Rommel Fernández.



Mientras que Salazar viajará hacia Cuenca, Ecuador, para competir en el torneo Suramericano sub 18 e intentará atrapar el cupo hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires.



El panameño, quien viajará junto a su entrenador Florencio Aguilar, competirá en el torneo suramericano en los 200 metros lisos.



"Estoy preparado y quiero conseguir una medalla, además del cupo hacia los Juegos Olímpicos", indicó el atleta panameños de 16 años, que ganó oro en el pasado Centroamericano de Atletismo en El Salvador.