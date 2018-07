Que le vaya bien...

miércoles 18 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

Hernán ‘Bolillo' Gómez se despide de la Selección de Panamá en una emotiva carta. Ecuador sería su nueva aventura.

RENUNCIA

Hernán ‘Bolillo' Gómez se despidió ayer de la familia del fútbol panameño. Lo hizo con una emotiva carta. El colombiano confesó que no es más que un hasta luego.

El primer y único técnico en clasi ficar a Panamá a un Mundial, fue bastante sentimental en el escrito.

‘A veces es muy difícil mover los pies de donde se pone el corazón y es lo que me pasa a mí con la Selección de Panamá. Allí he puesto mi corazón, trabajo y empeño por lograr un sueño en el que me metí con todos los panameños un 15 de febrero de 2014. El sueño de que Panamá estuviera en el Mundial de fútbol', escribió.

‘Panamá ahora es ejemplo de unión y de amor. Enseñándole a los demás países la calidad humana de lo que es un panameño, con un comportamiento de una gran altura en un escenario de la más grande envergadura, dándose a conocer en el mundo como un pueblo unido, alegre y con esperanzas. Enviando un gran mensaje desde el escenario del mundial de fútbol que dice: aquí está la selección pa' rato. Cada uno en lo suyo: a sus equipos, y a los jugadores en la cancha, porque es ahí donde rueda la pelota redonda y escurridiza, como la vida, donde se la juega en cada partido, como lo más serio del mundo...', agregó.

‘No importa que tan fuerte sea el viento, siempre se pueden enderezar las velas para llegar a rumbo seguro. Un fuerte abrazo para todos', fueron algunas palabras de 'Bolillo' en su escrito. Ecuador...

El colombiano no renovará con la Federación Panameña de Fútbol y en Ecuador lo están vinculando Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Desde ese país se rumora que ‘Bolillo' cobraría 1 millón y medio de dólares al año.

El triple que el medio millón que supuestamente ganaba en Panamá.

Gómez clasificó a Ecuador por primera vez a un Mundial. Fue en Japón y Corea del Sur 2002.

‘Nos va a venir bien la llegada del ‘Bolillo' Gómez a la selección. Hemos perdido un poco el orden y con el lo podemos recuperar', dijo Segundo Alejandro Castillo, mundialista en el 2006 con Ecuador, sobre la llegada de ‘Bolillo'.

Penedo agradece

Jaime Penedo, uno de los hombres de confianza de Gómez en estos 4 años, reaccionó a la despedida del colombiano en sus redes.

‘Gracias profe por tomar este reto el cual se cumplió. Nos inculcaste una filosofía de juego, carisma y enseñanzas de vida. Fueron 4 años donde se pudo aprender mucho de ti y esto lo llevaré por siempre'.

Sus números

‘Bolillo' dirigió 72 partidos con la selección de Panamá: 23 victorias, 21 empate, 28 derrotas, el equipo anotó 72 goles a favor y recibió 88 goles en contra con diferencia de -16.

Gómez clasificó a Ecuador por primera vez a un Mundial. Fue en Japón y Corea del Sur 2002. Y a Panamá para la pasada Copa