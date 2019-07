Valentín Pimentel se despide del Club Deportivo Plaza Amador

miércoles 3 de julio de 2019 - 12:05 p.m.

"Los malos momento contigo Plaza se me convertían en una profunda tristeza"

El futbolista panameño, Valentín Pimentel, se despidió del Club Deportivo Plaza Amador con un emotivo mensaje.

El mensaje de Pimentel

Ha llegado el momento de darles las GRACIAS C.D.Plaza Amador, las GRACIAS por haberme permitido dado la oportunidad de sentir y vestir la camiseta del Plaza Amador sus colores, de defender ese escudo de León como un guerrero en cada momento y lo he hecho como mejor he sabido dejándolo todo sin guardame nada.

- Los malos momento contigo Plaza se me convertían en una profunda tristeza, vergüenza hasta pena pero en los buenos en una felicidad maravillosa como no tienen idea, siempre me quedaré con lo bueno vívido de C.D.Plaza Amador, Con todo los minutos que te he disfrutado dentro y fuera del campo del juego, con el orgullo de llegar a ponerme la cinta de capitán y con el cariño que le tiene esa @barraplazina @plazinos a su club por el sentido de pertenencia por su esencia por siempre defenderá su colores y escudo a muerte porque para ellos no hay ningún equipo más grande que el suyo, me quedó también de una manera especial con los hermanos que dejó porque el fútbol no es un deporte individual siempre fue trabajo en equipo y por eso le doy GRACIAS a cada miembro del club a cada entrenador con lo que pude trabajar, a todos esos compañeros que compartí vestuario... Etc, de todos ellos siempre aprendía algo nuevo cada día.

- Aunque quiero volver a insistir en mis COMPAÑEROS por que sin su apoyo constante no hubiese sido posible cumplir gran parte de mis SUEÑOS.

- A la directiva del C.D.Plaza Amador gracias por como se portaron conmigo no tengo nada malo que decir al contrario, a los que confiaron en mi GRACIAS ETERNA, a los que no también GRACIAS eso me sirvió para redoblar esfuerzo y pelear aún más por los objetivos.

- Ahora le digo BYE Plaza Amador ¿BYE? Bueno no exactamente porque mis sentimientos puros no se despiden; solo es un cambio, dejo tu colores, dejo tu escudo, dejo tu cántico pero siempre te llevaré en el Corazón León