El último partido de 'Bolillo' en Rusia 2018

miércoles 27 de junio de 2018 - 12:39 p.m.

Hernán Darío Gómez, saldrá mañana con Ávila, 'Gaby' Torres y Machado como titulares

El director técnico de Panamá, Hernán Darío Gómez, brindó hoy, miércoles 27 de junio, la alineación titular de los jugadores que estarán jugando el último partido de la 'tricolor' en el Mundial de Rusia 2018, frente a la escuadra de Túnez.

Gabriel Torres, Ricardo Avila y Adolfo Machado son las variaciones para el compromiso de mañana. Los comandados por el colombiano mantiene amonestados (por acumulación de tarjetas) a Armando Cooper y Michael Murillo, por lo cual no estarán para el partido.

A continuación les dejamos la alineación:

Portero:

Jaime Penedo

Defensores

Luis Ovalle

Román Torres

Fidel Escobar

Adolfo Machado

Mediocampistas:

Gabriel Gómez

Anibal Godoy

Ricardo Ávila

José Luis Rodríguez

Édgar Bárcenas

Delantero:

Gabriel Torres

¿Luego del mundial?

¿Continuara el 'Bolillo' con Panamá?. La gran interrogante aun no es respondida.

En la conferencia de prensa, el entrenador reiteró que mantiene varias ofertas con diferentes colectivos nacionales, pero el enfoque que mantiene aun es la Copa del Mundo con la 'Sele'.

"Estoy tranquilo. Es verdad que he recibido ofertas de varias selecciones. Ahora estoy aquí bien, sigo con el trabajo y no he decidido nada y no hay nada que decir", dijo Gómez.

Cabe a señalar que en la etapa de preguntas y respuestas, se le preguntó también sobre su opinión acerca de que el comandante de la Selección sub-20, Julio Dely Valdés, en una entrevista comentó que desea verlo en una continuidad en el banquillo panameño.

“Nos faltan muchas cosas que hacer, yo creo que en Panamá están contento, me sorprende el apoyo que he recibido, a pesar de que muchos se enfocaran en los resultados. Agradezco a los hermanos Dely Valdés que me apoyen y quieran que continúe”, declaró

El panameño Anibal Godoy, quien también estuvo presente en la conferencia dio su punto de vista de lo que se debe hacer en el país luego de Rusia 2018, y valoró el trabajo que se hizo con el actual técnico.

“Nosotros para exigir cosas, hay que ganarlas. De aquí en adelante se abren las puertas para las empresas privadas, públicas y Federación; para que sí se puedan hacer estadios y mejorar el fútbol nacional. Debemos seguir trabajando fuerte”, puntualizó el jugador que milita en el San José Earthquakes, de la Major League Soccer de Estados Unidos.