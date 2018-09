Un título a punto de coraje

miércoles 5 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

PERSEVERANCIA

Rodrigo Orozco Jr pasó el último día de la temporada muy tenso, en sus manos estaba convertirse en el campeón bate de la Florida State League y lo logró con los Dunedin Blue Jays en Clase A Fuerte.

‘Estaba muy nervioso, le dije a mi papá que nunca me había sentido tan nervioso, porque todas la miradas estaban puestas sobre mí. Cuando llegué al estadio, como era el último día de la liga, pusieron que la jaula de bateo estaba cerrada para todo el mundo, que era solo para mí y el director me dijo que tenía que dar dos hits que no importaba como', contó Orozco Jr. al programa Deportes y Punto desde su casa en Panamá.

Además el panameño seguía día a día sus estadísticas.

‘Yo soy de los jugadores que siempre veo mis números, después del juego, porque se pueden equivocar y no sabes si anotan bien', agregó.

Orozco Jr. confesó que debió luchar con las altas y bajas de la campaña.

‘Al comienzo de la temporada no me estaba yendo muy bien, seguí trabajando y nunca me rendí, siempre hablaba con mi papá y le decía que no me estaban saliendo las cosas; creo que fue un año muy difícil, primera vez que sentía que le estaba pegando tan bien a la bola y no caían, pero uno no puede controlar eso. Seguí trabajando hasta que llegó el momento en que empezaron a caer', contó sobre esa experiencia.

La batalla del capitalino fue contra su amigo, el segunda base dominicano Iván Castillo.

‘No era complicado, porque era parte del juego, el era como mi hermano, en todos lados siempre andábamos juntos, en los viajes, en el departamento donde vivíamos y nos pusimos una meta que era tratar de terminar fuerte', dijo del rival.

De vuelta a casa Orozco aún no tiene planes, solo espera descansar y una oportunidad de jugar liga invernal.