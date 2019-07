¡Al fin tiene equipo!

lunes 1 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Córdoba CF hizo oficial el fichaje de Fidel Escobar.

Como lo había adelantado este medio hace unos días, Fidel Escobar Mendieta ya es jugador del Córdoba CF de la Segunda B de España, deportivamente la Tercera División de dicho país.

‘¡Fidel Escobar, bienvenido!', así fue el anuncio del Córdoba CF a las 5:00 a.m. de ayer domingo (11:00 a.m. de España).

Fidel firmó un contrato por un año de préstamo con opción de compra.

Esta noticia llega en buen momento por la buena Copa Oro 2019 que ha tenido el zaguero y volante de 24 años de edad.

Escobar se adueñó de la contención de la Selección de Panamá.

‘Sin importar la categoría en el fútbol español, Fidel tiene una gran oportunidad. Ya no puede esperar más. Necesitamos una madurez clara y una continuidad en su carrera como futbolista profesional. Como familia le deseo lo mejor y que ponga de su parte para crecer y triunfar. No hay excusas', dijo Víctor René Mendieta (tío de Fidel y ex seleccionado).

Fidel, que ha militado en el Sporting San Miguelito, el Sporting Lisboa B, el NY Red Bulls y el Correcaminos de la UAT, solo ha jugado 15 partidos a nivel de clubes desde el 2017.

Mientras con la Selección ha disputado 52 partidos desde el 2015.

La operación de Fidel se hizo del Sporting SM, dueño de sus derechos deportivos, con el Córdoba CF de España.