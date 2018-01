El CAI tendrá su propio estadio

lunes 8 de enero de 2018 - 11:18 a.m.

El complejo deportivo contara con una casa club para los jugadores de las diferentes categorías.

El Club Atlético Independiente de la Chorrera presentó el avance de su nuevo complejo deportivo en conferencia de prensa, las instalaciones se ubican en Río Congo, La Chorrera y su casa club mantiene una capacidad para 30 personas, que cuenta con dormitorios, comedor, áreas para el entretenimiento y su futuro campo de juego.

El equipo que obtuvo el ascenso el año pasado, adelanto que el proyecto tendrá como concentración, a sus categorías sub 7, sub 9, sub 11, sub 15, sub 17, reserva, liga profesional y su equipo femenino para entrenar o hospedarse.

Ricardo Escobar, miembro de la Junta directiva explicó, que el equipo chorrerano desea brindarle a sus jugadores y cuerpo técnicos las instalaciones de un conjunto a nivel europeo, resaltando el nuevo estadio que estará listo para el 25 de febrero de este año.

'El estadio que estamos construyendo será más grande que el 'Cascarita'. Mantiene una dimensión de 54 metros de anchos, 105 de largo (medida FIFA). Queremos que nuestro club se eleve a un nivel de profesionalismo digno de clubes europeos' señaló.

Nuevo cuerpo técnico

La presentación de los refuerzos del CAI y el nuevo directo técnico Donaldo González se mostró de igual forma. Nombres como José Fajardo, Alexis Corpas y Pablo Magallón se unieron a la institución de los Amarillos y el DT habló sobre su aspiración a llegar a la etapa final para la próxima temporada de la Liga Panameña de Fútbol.

“Estamos agradecidos con el club por la confianza que nos a dado, como entrenador uno mantiene la presión de hacer las cosas bien, tuvimos 9 bajas en el transcurso, pero poco a poco hemos podido obtener los jugadores necesarios para llegar a la final.“

El entrenar, nos menciono que el CAI tiene la formula con sus jugadores para llegar lejos y otro punto que agrego fue el regreso al Agustín 'Muquita' Sánchez ya que la temporada pasada se mantenían como local en el estadio Maracaná.

“Jair Rentería, Bernando Palma y Fajardo entre otros, son jugadores que e visto y e trabajado con ellos que darán ese cambio al club; pero el jugador mas importante es la afición, regresar a Chorrera hará que los hinchas se sienta más compenetrados con nosotros y ahora con este estadio ellos saben que esto es mas que un equipo.“ puntualizó.

El CAI, debutara en casa la primera jornada ante el Tauro, el próximo domingo 14 a las 4 de la tarde en el Agustín 'Muquita' Sanchez.