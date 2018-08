Te extrañaremos

viernes 17 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Jaime Penedo se retira de la Selección después de 15 años

ADIÓS

Se retira el guardián, el amigo, el compañero, el héroe. El hombre que defendió la bandera de su país sin dudarlo. El que sin duda es el mejor guardameta en la historia de Panamá. Jaime Penedo anunció ayer su retiro de la Selección en su cuenta de Instagram. ¡Gracias!

‘Fue un completo honor representarte, eres y serás siempre mi mayor orgullo', redactó Penedo en sus primeras líneas. El post fue acompañado por una foto de su actuación en el Mundial de Rusia 2018.

El todavía guardameta del Dinamo Bucarest de Rumanía, agradeció a todas las personas con la que compartió durante su carrera en el seleccionado nacional: técnicos, trabajadores y por supuesto sus compañeros en el equipo nacional.

‘Desde ahora te veré desde afuera, no solo eres una camiseta, eres el orgullo de un país, la alegría, la tristeza y el sueño latente de un pueblo que te quiere ver triunfar siempre. A todo Panamá gracias, me siento muy honrado por todo su cariño y respeto, es imposible plasmar todo mi agradecimiento y aprecio en estas líneas, he pasado junto a ustedes momentos únicos e irrepetibles', agregó.

Penedo debutó en la Selección de Panamá en la eliminatoria rumbo a Alemania 2006. Fue un partido ante Jamaica en el 2004. Donaldo González ni Ricardo James pudieron llegar a Kingston, Jamaica, y José 'Cheche' Hernández tuvo que poner en la titular al escuálido portero. Con solo 23 años, fue figura y tapó de todo. Al final Panamá ganó con goles de Roberto Brown y Julio Dely Valdés.

El exportero del Cagliari, Osasuna, Municipal, LA Galaxy, Saprissa, Árabe Unido, Estudiantes y Plaza Amador fue dos veces guantes de oro en Copa Oro (2005 y 2013), fue 2 veces subcampeón de la Copa Oro (2005 y 2013), campeón de la Copa Centroamericana 2009, clasificó y jugó en la Copa América Centenario 2016 y en el Mundial de Rusia 2018.

Por ahora tiene un año más de contrato con el Dinamo Bucarest de Rumania.