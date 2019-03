Tauro saca un empate sufrido ante Árabe

Árabe que no estuvo fino en la definición.

domingo 24 de marzo de 2019 - 12:00 a.m.

La defensa taurina salvó varias veces su puerta. Prácticamente en la raya.

SUERTUDOS. Tauro FC y Árabe Unido empataron 0-0 anoche en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Los colonenses se fueron con el punto de visita y siguen invictos en el presente Torneo Clausura 2019 de la LPF.

El equipo de José ‘Chicho' Pérez llegó a 20 puntos y sigue en los primeros lugares de la tabla de posiciones en 10 fechas. Tauro es quinto con 15 unidades.

‘Tuvimos para llevarnos los 3 puntos. Tuvimos más llegadas y oportunidad de definir', expresó el técnico Pérez, de Árabe Unido.

‘Tuvimos suerte. Árabe fue mejor. Tenemos que mejorar. Perdimos la ida futbolística en el segundo tiempo', fue la autocrítica de Saúl Maldonado, estratega del Tauro FC.

Anoche también jugaban Santa Gema y Plaza Amador en el Agustín ‘Muquita' Sánchez de La Chorrera.

Hoy se jugará el resto de la Fecha con el Costa del Este vs. Sporting San Miguelito en el Rommel Fernández (6:00 p.m.); Universitario vs. Alianza en el Proyecto Gol (3:00 p.m.) y CAI vs. San Francisco en La Chorrera (6:00 p.m.).