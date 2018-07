‘Mi sueño es jugar en Primera'

viernes 20 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Bárcenas es presentado en el Real Oviedo

REFUEZO

Edgar Yoel Bárcenas ha sido el sexto refuerzo del Oviedo de Juan Antonio Anquela. El panameño aterriza en el fútbol europeo como cedido por el Cafetaleros de Tijuana de México.

El extremo participó en el reciente Mundial de Rusia y se puso a órdenes del técnico andaluz y fue ayer.

Uno de los objetivos prioritarios de la secretaría técnica azul es encontrar refuerzos para las bandas.

‘Una de las principales razones para llegar es que es la liga española. Es una ilusión. Mi sueño es jugar en Primera. Se dio esta oportunidad. Quiero empezar por aquí e ir adaptándome al fútbol español', dijo en conferencia.

Sus características.

‘Me considero un futbolista de buen pie, regate y tengo buena aceleración. Me adapto a donde me ponga el técnico. Juego por las dos bandas, estoy más cómodo en la izquierda, pero me adapto'.

Adaptación.

‘Voy día a día, me iré adaptando. Quiero ver lo que pide el técnico y cumplir para ayudar al equipo. El técnico me ha recibido, estábamos hablando de cómo me sentía en la ciudad, fue una charla con alguna broma', sentenció.