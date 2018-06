‘Mi sueño se me esfumo'

jueves 7 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

Alberto Quintero sufrió la fractura de un dedo del pie y quedó fuera del Mundial de Rusia 2018.

BAJA

Un duro golpe recibió ayer la selección de Panamá, tras confirmarse que una de sus figuras no jugará la Copa del Mundo de Rusia, debido a una lesión y se trata del mediocampista Alberto ‘Negrito' Quintero.

Según el informe del doctor de la selección nacional, Gerinaldo Martínez, ‘Negrito', sufrió una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho, por lo que no podrá recuperarse previo al inicio del Mundial y de esa manera queda fuera de la cita mundialista.

Quintero había ingresado en el segundo tiempo del partido amistoso que jugó ayer ante Noruega, en Oslo. La lesión se produjo en el minuto 53' cuando disputaba una pelota dividida y el delantero noruego, Bjorn Johnsen, le terminó pisando el pie derecho.

Tras sufrir la lesión, ‘Negrito' escribió una emotivo mensaje a su fanático ya Panamá a través de su cuenta de Instagram.

‘Hoy, un día muy difícil para mi en lo personal y lo profesional. Las veces que me he caído me he vuelto a levantar y esta vez no será la excepción, es muy difícil, muy duro no tengo palabras para describirlo, pero se que no sera imposible', posteó Quintero.

‘Dios pone en nuestro camino pruebas para superarlas y no darnos por vencidos, para seguir creyendo y confiando en él. Mi sueño se me esfumo, Dios lo quiso así, Volveré más fuerte que nunca. El dolor y el sufrimiento son temporales, rendirse no es una opción. Gracias Panamá por toda su solidaridad, llevo en mi corazón cada muestra de apoyo. Esto no termina aquí', concluyó.

Con la baja sensible de Quintero, Panamá se queda sin una pieza fundamental para Rusia y ahora su puesto lo reemplazará Ricardo ‘Pepe' Ávila, quien es el único futbolista que tiene la selección nacional como reserva.

Esta lesión del panameño perjudica también al Universitario de Deportes de Perú, ya que el club dejará de percibir un importante dinero por su participación.

Casi unos $170 mil pierde el cuadro crema.