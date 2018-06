'Mi sueño se me esfumo, Dios lo quiso así', Negrito Quintero

miércoles 6 de junio de 2018 - 7:11 p.m.

Debido a una lesión el jugador no estará en el Mundial con la selección

Luego que se anunciará que el jugador Alberto 'negrito' Quintero, esta fuera del Mundial por una lesión en su pie. El le respondió a sus seguidores en Instagram.

"Hoy, un día muy difícil para mi en lo personal y lo profesional. Las veces que me he caído me he vuelto a levantar y esta vez no sera la excepción, es muy difícil, muy duro no tengo palabras para describirlo,pero se que no sera imposible", fueron las primeras líneas de Quintero quien dio a conocer su tristeza al público por no participar con su equipo.

Siguió indicando que su sueño se esfumo pero que "Dios pone en nuestro camino pruebas para superarlas y no darnos por vencidos, para seguir creyendo y confiando en él". aseguró que volverá más fuerte que nunca y que rendirse no es una opción.

El volante del Universitario de Deportes de la primera División del Fútbol peruano finalizó dándole gracias al país por la solidaridad y apoyo. "Esto no termina aquí", puntualizó.

Hasta el momento se señala que Ricardo ávila tomará el lugar de Quintero.