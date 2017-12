¡Suena fuerte en Santa Fe!

sábado 30 de diciembre de 2017 - 12:01 a.m.

El subcampeón colombiano aprovecharía la crisis de Universitario para llevarse al delantero panameño Alberto Quintero

FUTURO

Y no es Día de los Inocentes... Santa Fe le ha puesto los ojos a Alberto Quintero para la temporada 2018 del fútbol cafetero. El subcampeón colombiano aprovecharía la crisis económica de Universitario para llevarse al habilidoso panameño. El periodista Diego Rueda, de El Alargue Caracol, lo adelantó en su Twitter:

‘El mediocampista panameño Alberto Quintero está muy cerca de ser nuevo jugador de Santa Fe'.

Luego de esta información, este medio consultó con varias fuentes cercanas al volante de 30 años y el interés existe y ya hay negociaciones.

‘El representante de Alberto Quintero, al conocer la propuesta de Santa Fe, intentó pedir un aumento a Universitario. Si el equipo peruano no se ajusta a las nuevas condiciones, seguramente el pana meño vendrá a Santa Fe.

También tiene importantes ofertas de Alianza Lima y Sporting Cristal', explicó una fuente.

La primera opción de ‘Negrito' es quedarse en Universitario. Esto informa la prensa peruana que entrevistó a ‘Chiquitín'.

‘Universitario está tratando de hacer todo lo posible para retenerme, pero tampoco es nada seguro. Estoy tranquilo, porque hice un buen año y toca esperar a que se resuelva todo. No han cerrado conmigo y es imposible que cierren un contrato con Lobos. Con migo no hay nada hablado. Hay cosas habladas, pero no hay nada concreto. No puedo decirte con certeza cuándo esté viajando a Perú', dijo el panameño al portal de denganche.com.

Alberto Quintero ya jugó en el 2012 en el Independiente Medellín.

El torneo pasado en Perú jugó 29 partidos y marcó 13 goles.

En la Selección de Panamá jugó 15 de los 16 partidos eliminatorios rumbo a Rusia 2018.