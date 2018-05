Sueña con la corona de la LPF

viernes 18 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

osé Fajardo es el líder de artilleros en el presente Clausura 2018 con 15 dianas y su gol en semifinales ante San Francisco compite en los Premios Matador de ESPN

ACLARACIÓN. José Fajardo, el jugador de moda de la LPF, conversó con este medio y aclaró que no fue ‘pandillero'. Esto por unas palabras que dijo en El Marcador TV y que se malinterpretaron.

‘Quise decir que vivía en un barrio donde había pandillas, pero jamás me he robado un centavo ni he matado a nadie. Quizás se malinterpretaron mis palabras, eso pudo ser", aclaró.

Este medio quiso mandar un mensaje de las oportunidades que te da la vida cuando estás en el mal camino y hasta donde puedes llegar. Además de valorar el esfuerzo de su madre.

‘Quiero estar rodeado de cosas positivas... Se vienen buenas oportunidades en mi carrera. Ahora estoy mentalizado en la Selección y más en la final de la LPF', agregó el ariete.

El colonense de 24 años recibió también la linda noticia de estar en la lista preliminar de 35 de la Selección de Panamá y este sábado será de la partida con CAI ante Tauro en la final.

‘Quiero ser campeón con el CAI... Toda la familia del equipo se lo merece. Por ahora hay que trabajar duro en jugar como equipo y jugarle de tu a tu a un grande como Tauro', expresó.

Fajardo podría regresar al fútbol colombiano cuando termine la temporada de la LPF. En el mes de enero estuvo entrenando con el Deportivo Independiente Medellín.