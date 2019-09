"Solo trabajamos dos días, es un milagro" ganar a Bermudas, dice Tolo' Gallego

viernes 6 de septiembre de 2019 - 9:44 a.m.

El seleccionador de Panamá, el argentino Américo Rubén 'Tolo' Gallego, atribuyó a un "milagro" la victoria de este jueves ante Bermudas en el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf, ya que solo pudo trabajar "dos días con el equipo panameño completo".



"Tengo que estar recontento porque entrenamos dos días con los jugadores que vinieron de afuera, es un milagro si sacábamos un buen resultado, pero igual estábamos convencidos de que íbamos a salir bien librados", señaló a los periodistas el entrenador.



Agregó que en esos dos días se tuvo que trabajar en la pelota parada y en solventar algunas lesiones de los jugadores, por lo cual ponderó que "el triunfo es de los jugadores".



El técnico de la roja centroamericana señaló que no esperaba "que iba a ser un partido de cuatro goles" porque "siempre respetamos al rival, pero Panamá tiene que jugar igual con todos los rivales".



"Hicimos un buen primer tiempo, nos molestó un poco el gol que nos hicieron, pero hicimos otro y creo que ahí es donde se acabó el partido", manifestó.



Destacó que le gustó mucho el equipo, pues aunque no tuvo según él la mejor recuperación de pelota en el centro del campo, con Fidel Escobar y Rolando Botello, reconoció que los dos se asentaron bien en el campo a medida que transcurría el partido.



"Me gustó mi equipo. El segundo tiempo mejoramos un poquito más, pero se veía en cada ataque de nosotros que podíamos hacer otro gol, si terminábamos cinco a dos, creo que estaba bien", señaló Gallego.



Agregó que "cuando un rival tiene una mala noche no hay que perdonarlo, teníamos que hacer muchos goles más".



"Me voy contento, Bermudas salió a hacer su partido y yo sabía que vinimos a jugar contra una selección muy buena, que de media cancha hacia delante juega muy bien", indicó.



Gallego dejó claro que el partido ante Bermudas, su primero al frente de la selección panameña, deja un aprendizaje para los siguientes, siendo el próximo precisamente el domingo frente al mismo rival, pero en la capital de Panamá.



"Estamos en alza, me voy contento con todo lo que pasó hoy, ahora a preparar el partido del domingo", concluyó el argentino.