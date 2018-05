¡Solo piensa en semifinales!

viernes 11 de mayo de 2018 - 12:01 a.m.

Barahona no sabe nada de Cartaginés y prepara la remontada ante Tauro

LPF

Nelson 'Russo' Barahona está 100% metido en semifinales. Esa fue la respuesta del volante del Árabe Unido sobre el supuesto interés del Cartaginés de Costa Rica. Esto según algunos medios costarricenses.

"No se nada de eso. A mi no me ha llegado nada. En estos momentos estoy concentrado en el partido de vuelta ante Tauro en Colón y tengo contrato con Árabe hasta el 2019", explicó a este medio Barahona de 27 años.

"Este tipo de rumores me puede perjudicar. Eso es falso. Tengo un compromiso con Árabe Unido", agregó.

Pedro Gordón, presidente del Árabe Unido, aclaró que no ha recibido ninguna propuesta, aunque desconoce los movimientos de su agente.

Saben remontar...

Este rumor sale horas antes de la semifinal de vuelta ante Tauro hoy en el Armando Dely de Colón.

El equipo de Barahona pierde 2-0 el marcador global por goles de Marcos Sánchez y Adalberto Carrasquilla en el Rommel Fernández.

Árabe ha sido 6 veces finalista remontado las llaves semifinales en casa.

La más recordada fue en el Apertura 2009. Chorrillo FC ganó la ida 3-0 y Árabe la vuelta 4-0.

La última fue precisamente ante Chorrillo FC.

En Colón se fueron a tiempos extras y ganaron 2-1 en el global.

Árabe llega a la final con todos sus jugadores, Tauro no contará con Rolando Botello y Edwin Aguilar.

El partido se juega hoy en el Armando Dely desde las 9:00 p.m.