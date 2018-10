¡SIENTE DESIGUALDAD!

sábado 20 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Yenith Bailey quiere el mismo trato de los hombres para las mujeres. Pide más apoyo y sueña con el Mundial Femenino

LLAMADO

Yenith Bailey, Guante de Oro en el pasado Premundial Femenino de la Concacaf, dijo lo que siente acerca el fútbol femenino en Panamá. Con su humildad de siempre, pidió más ayuda y en sus palabras hay un sentimiento de desigualdad.

‘Quisiera que nos apoyen como a los hombres. ¿Quién dijo que las mujeres no pueden jugar fútbol? De corazón necesitamos más apoyo. Pero a pesar del poco apoyo, nunca perdí las esperanzas', fue la petición de la portera de 17 años a los medios presentes la noche del jueves en el aeropuerto de Tocumen.

‘Nos fuimos sola y regresamos solas... Nadie nos apoyó. Mi sueño es que el fútbol femenino crezca en Panamá. En Estados Unidos la afición me correteaba para darme la mano. Sería lindo que también pasara en Panamá', agregó.

Bailey, que es pretendida por universidades y equipos del fútbol femenino estadounidense por las espectaculares atajadas en el Premundial, habla del repechaje de ida y vuelta ante Argentina por el cupo al Mundial de Francia 2019.

‘Tengo fe... Sé que vamos a pasar al Mundial. Dios me dio un sueño, lo presiento y él le pone las mejores batallas a sus mejores guerreras. Solo le pido a la afición que llenen el Rommel Fernández como lo hacen en la masculina', expresó.

Sobre el Guante de Oro y las felicitaciones de Hope Solo, Bailey dijo lo siguiente: ‘No me lo esperaba. Las fuerzas me la dieron mis compañeras. Sin ellas esto no sería posible', concluyó.