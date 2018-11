¡Sí se puede!

jueves 8 de noviembre de 2018 - 12:01 a.m.

Las guerreras de Panamá salen al Julio Grondona para sacar un buen resultado ante Argentina. Hay motivación y unidad en el equipo

CRUCIAL

El primer round entre Argentina y Panamá se jugará hoy en el Estadio Julio Humberto Grondona desde las 4:30 p.m. Ambas selecciones disputarán el partido de ida del repechaje mundialista rumbo a Francia 2019.

Las guerreras panameñas tuvieron una larga agenda el día de ayer: primero hicieron una labor social repartiendo alimentos a personas de escasos recursos en las calles de Buenos Aires, luego fueron a visitar el Obelisco y algunas bibliotecas cercanas y cerraron en el reconocimiento del Julio Humberto Grondona.

‘Que tengan mucho orden y concentración; que no se desenfoquen de lo que vinimos a buscar; que el entorno no les quite la calma y que den el 100% en cada balón que disputen', fueron las palabras de Víctor Suárez al diario El Clarín.

‘Este partido de ida será muy complicado y difícil, sabemos que Argentina tiene muy buen dominio de balón y jugadoras con experiencia. Trataremos de llevarnos el mejor resultado posible. Y estar atentos a los goles, porque en caso de igualdad, los visitantes valdrán doble', agregó el argentino de 38 años.

Panamá, cuarto lugar en el Premundial de la Concacaf, llegó a territorio argentino con 22 guerreras.

Las porteras son: Yenith Bailey, Farissa Córdoba y Sasha Fábrega; las defensoras: Yomira Pinzón, Katherine Castillo, Maryorie Pérez, Onelys Alvarado, Hilary Jaén, Rebeca Espinosa, María Murillo y Sheyla Díaz; las mediocampistas: Kenia Rangel, Natalia Mills, Marta Cox, Laurie Batista, Aldrith Quintero, María Montenegro y Yasli Atencio; y las delanteras: Karla Riley, Erika Hernández, Anuvis Angulo y Lineth Cedeño.

El partido de vuelta se jugará el martes 13 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández a las 8:00 p.m.