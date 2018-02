El Shakhtar vence a un Roma que golpea primero, pero se queda corto

miércoles 21 de febrero de 2018 - 5:49 p.m.

El próximo partido se efectuara el 13 de marzo en el Estadio Olimpico

El Shakhtar derrotó hoy al Roma (2-1) gracias a una maravillosa segunda parte del conjunto ucraniano en la que remontó el gol inicial de los italianos en un partido fuertemente disputado en el Metalist Stadium de Kharkiv.



El argentino Facundo Ferreyra y el as brasileño Fred, alabados por su calidad de juego, fueron los artífices de la remontada que otorgó al equipo local un billete para la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.



El Shakhtar, líder de la liga ucraniana, se clasificó así para el encuentro que se jugará en el estadio Olímpico el 13 de marzo y decidirá el puesto en los cuartos de final del máximo torneo europeo.



En los primeros compases del partido el Shakhtar no tardó en pasearse por la portería del Roma, con mucho juego por las bandas y creando varias ocasiones de gol.



El técnico del Roma, Eusebio Di Francesco, apostó en el inicio por el argentino Perotti y el bosnio Dzeko en la delantera, mientras que Shakhtar salió con cinco de sus talentos brasileños y el goleador argentino Facundo Ferreira en la punta del ataque.



Los "mineros" ucranianos desataron la expectación en los primeros minutos con una llegada por la banda izquierda de Kolarov que pasó por el centro raso, lo que obligó al Roma a tomar la iniciativa.



Dzeko tuvo una gran oportunidad con un disparo efectuado a la salida de un córner, pero el balón fue despejado por un paradón del portero ucraniano Pyatov.



Durante los primeros treinta minutos ambos equipos se emplearon con mucha velocidad en sus ofensivas, pero hubo muy poco juego en el centro del campo y los de Fonseca estuvieron imprecisos, sin conseguir rematar con claridad a la portería de Alisson.



El Roma, sin embargo, se desató al final de la primera mitad con grandes jugadas de Perotti, que fue el mejor jugador del campo y acentuó la presión contra los ucranianos dejando a sus rivales atrás en varias ocasiones y entregando el balón a Dzeko.



Fue entonces cuando el bosnio vio un pequeño hueco en el área y pasó el balón al extremo turco Ünder, que logró desestabilizar el marcador en el minuto 41 con un gol que desató la euforia entre los aficionados romanos presentes en el Metalist Stadium de Kharkiv.



Entre las incidencias, al terminar la primera parte el central ucraniano Kryvtsov se tuvo que ausentar de nuevo -tras cinco meses de baja- por una lesión en la rodilla y fue sustituido por Ordets.



La evidente superioridad técnica del Roma condicionó a los de Fonseca, que recobraron fuerzas tras el descanso y le dieron la vuelta al partido ganando ventaja en la segunda parte.



La alegría para la afición local llegó en el minuto 53, cuando el argentino Ferreyra se quedó a solas, tras un pase en profundidad desde la defensa, con Manolas, al que recortó para marcar el 1-1.



A partir de ese momento, el portero del Roma evitó al menos dos grandes ocasiones de gol para los ucranianos, pero los milagros tienen un límite y el guardameta brasileño ya no tuvo opción en el lanzamiento de falta directa de Fred.



El extremo brasileño del Shakhtar apuntó, de esta forma, el segundo tanto que le dio la victoria a su equipo en el minuto 71, con un disparo que tocó en el larguero y mandó el balón directo a la escuadra del guardameta Alisson.



En los últimos minutos los italianos acosaron con saques de esquina que murieron en manos de Pyatov y varios intentos desde la frontal de Gerson y Perotti.



Fue, sin embargo, el Shakhtar el que pudo marcar el 3-1 en el último suspiro del partido, pero el brasileño Bruno Peres sacó el balón con el pie en la misma raya de gol, evitando el 3-1.