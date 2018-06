La selección peruana también marca goles al racismo y la discriminación

viernes 29 de junio de 2018 - 6:56 p.m.

En mitad de la fiebre mundialista que vive Perú por haber vuelto a una Copa del Mundo después de 36 años, sus futbolistas, considerados casi héroes nacionales, también marcaron goles al racismo en un país que tiene "todas las naturalezas del mundo en su territorio, casi todas las clases de hombres", como resaltó el escritor José María Arguedas.



La selección conformada por el técnico argentino Ricardo Gareca es una buena muestra de la diversidad y mestizaje de la sociedad peruana, con jugadores en su mayoría afrodescendientes y de orígenes indígenas, términos más conocidos en Perú como negros y cholos (indios).



Como si fuese una tarea más de equipo, los futbolistas de la Blanquirroja, conscientes de que tienen sobre ellos la mirada de más de 30 millones de peruanos, se pronuncian abiertamente para denunciar situaciones discriminatorias y defender la diversidad racial de la identidad del país. Quieren dar ejemplo.



Así lo hizo esta semana el lateral derecho Luis Advíncula, natural de la ciudad de Chincha, una de las principales cunas de la población afroperuana, quien no dudó en criticar un mal ejemplo dado por la Policía Nacional del Perú (PNP).



Advíncula, conocido en Perú como 'Bolt' por su velocidad, que lo hizo uno de los jugadores más rápidos del Mundial de Rusia 2018, denunció que la Policía escenificara con muñecos la detención de un consumidor de drogas negro a manos de dos agentes de tez blanca durante un desfile de su división antidrogas.



"Increíble sociedad de mierda. Solo una pregunta: ¿siempre el NEGRO tiene que ser el ratero (ladrón), el malo, el asesino...? Cosas que indignan", escribió Advíncula cuando todavía estaba en Rusia, antes de emprender el viaje de regreso a Perú.



Aunque la Policía reiteró en un comunicado que "en ningún momento ha pretendido estereotipar a un drogadicto", el estilo caricaturesco de la representación, con una máscara del detenido con pelo afro, lentes de sol, un porro sostenido por unos grandes labios y un poncho con el símbolo de la hoja del cannabis no ayuda.



Asimismo, durante la participación de la selección peruana en el Mundial se viralizó en redes sociales el fragmento de una entrevista ofrecida al diario estadounidense New York Times por Edison 'El Orejas' Flores, criado en Collique, un barrio muy humilde de Lima, formado por la masiva migración de la población andina a la capital.



En ella decía que "en el Perú se da más la discriminación por la clase, se le ponen muchos apelativos a la gente, muchas veces por el clasismo que se da contra los indígenas. Las clases altas creen que pueden decir y hacer lo que quieran, pero eso debe acabar".



Un día después de jugar con Francia, Flores completó en redes sociales esa idea y recordó que la discriminación "es uno de los principales males que aqueja al Perú". "Todos debemos poner de nuestra parte para erradicarlo", apuntó.



"Mi posición va en contra de la discriminación en cualquier lugar, en cualquier deporte, en cualquier contexto. No importa tu clase social, tu color, tu género o de dónde vengas. Siempre debes tratar a todos por igual y con respeto", agregó.



Flores recordó que meses atrás participó en una campaña del Ministerio de Cultura junto a otros jugadores de la selección peruana como el portero Pedro Gallese y el lateral derecho Aldo Corzo.



En esa campaña, el Ministerio difundió una serie de cárteles donde se veía la mitad del rostro de los jugadores y en la otra parte el mensaje "soy afroperuano, indígena, mestizo. ¡Peruano como tú!".



"Sigamos unidos por el país, sigamos colaborando con este tipo de iniciativas que buscan que seamos más tolerantes y mejores personas. ¡Seamos un mejor Perú!", concluyó Flores.