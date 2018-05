Selección de Panamá compartirá con aficionados y tendrán firma de camisetas originales

domingo 27 de mayo de 2018 - 2:06 p.m.

El evento se llevara acabó hoy en Multiplaza

Los comandados por Hernán Darío Gómez, tendrán un espacio para firmar y autografiar la camiseta original, que utilizarán en el Mundial de Rusia 2018. El evento se realizará hoy en Multiplaza a partir de las 5:00 p.m.

La compañía encargada de la creación de la indumentaria, informó a los aficionados que solo se firmarán una suéter por persona y se aplica nada más a la edición 2018.

“Se firmarán exclusivamente camisetas originales New Balance de la selección de Panamá, edición 2018 (no falsificaciones – no ediciones anteriores)”, detalló New Balance.

Continua la Polémica

Tras conocer las estipulaciones de la empresa, los aficionados no demoraron de demostrar su disgusto en las redes sociales, donde algunos reprochan el por que solo la edición actual y otros señalan que es una estrategia comercial para los panameños en obligar a comprar el uniforme.