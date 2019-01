Selección sub 20 de Panamá retoma sus trabajos de cara al Mundial de Polonia

Jorge Luis Dely Valdés, entrenador de la selección panameña, para el arranque de este primer microciclo del 2019 llamó a 23 jugadores, entre esos a dos jugadores de raíces panameñas quienes militan en clubes del extranjero.



Estos jugadores son Frederick Ter Horst, quien ha jugado en equipos juveniles de España, Turquía e Inglaterra; y Wesley Gordon, quien tiene 14 años de edad y juega en el Club Esportiu Mercantil, de Barcelona, España.



"Esperamos trabajar esta semana en la corrección de los errores que vimos en el premundial e incluiremos algunas cosas que queremos implementar en el mundial en sí", indicó Jorge Luis Dely Valdés.



Dely Valdés agregó que aún no se puede trabajar en nada específico, debido a que desconoce cuáles serán los rivales en el Mundial sub 20.



"Por el momento", agregó Dely, "debemos esperar el sorteo del 23 de febrero para conocer los rivales y poder enfocar los trabajos con base a lo que puedan presentarnos dichos rivales", apuntó.



Los 23 jugadores llamados a práctica trabajarán desde hoy lunes hasta el miércoles próximo, sostuvo el estratega.



Este primer microciclo arrancó hoy lunes por la mañana en el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en la capital panameña.



La selección panameña irá a Polonia a jugar su quinto Mundial de la categoría sub 20. Panamá ha competido en los Mundiales sub 20 en 2003 en Emiratos Árabes Unidos, 2005 en Holanda, 2007 en Canadá, 2011 en Colombia y 2015 en Nueva Zelanda.