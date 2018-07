La 'Sele' fue recibida con todo el calor de su afición

Los jugadores panameños, tras más de 20 horas de vuelo, llegaron al país a tempranas horas de la mañana, para tomar un descanso, ver a sus familiares y prepararse para la fiesta que se les tenía programada.



La caravana de la selección salió del hotel alrededor de las 09:30 para recorrer la vía Tocumen, Vía Centenario y llegar al parque Urracá, donde miles de panameños esperaban a sus héroes nacionales.



Con los jugadores en el parque, estalló la locura y la corredera por estar cerca de los jugadores, que bajaron del bus bajo fuertes medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional panameña.



Ya con los jugadores en el lugar, la gente empezó a corear los nombres de sus figuras preferidas, seguido de algunos gritos de euforia de los fieles de la roja centroamericana.



Luego de más de dos horas de espera, llegó el momento de los jugadores, la estrellas del espectáculo aparecieron en escena.



De a poco, todo comenzó con los arqueros suplentes, José Calderón y Alex Rodríguez; luego el titular Jaime Penedo; seguido de la línea defensiva con Eric Davis, Harold Cummmings, Fidel Escobar, Felipe Baloy, Adolfo Machado, Luis Ovalle y Román Torres, quien fue el más ovacionado.



Con la ovación, también dijeron presente Armando Cooper, Edgar Yoel Bárcenas, Aníbal Godoy y Gabriel "Gavilán" Gómez.



"Gavilán" Gómez, el hombre récord del Mundial para Panamá (por completar el 100 por ciento de sus pases en el partido ante Bélgica), sintió el calor del público, al ser aplaudido y vitoreado por varios minutos, a lo que el jugador se detuvo y respondió tocándose el escudo en la camiseta y saludando a su público.



Los delanteros de la selección Gabriel Torres, Luis Tejada, Abdiel Arroyo y Blas Pérez y José Luis Rodríguez fueron los últimos en subir a la tarima.



Con todos en el estrado, el alcalde la capital, José Isabel Blandón, les entregó un reconocimiento a cada uno de los jugadores, que los hace hijos meritorios de la capital del país centroamericano.



El "Five Core" de la selección panameña, Jaime Penedo, Luis Tejada, Blas Pérez, Felipe Baloy y Gabriel Torres -los seleccionados que cierran su ciclo con el combinado panameño- se les hizo el honor de entregarles las llave de la ciudad.



Tejada, el goleador histórico del fútbol panameño, no aguantó y rompió en llanto, siendo alentado por la hinchada, que gritaba "Matador", "Matador" -como se le conoce- para levantar el ánimo del ídolo.



El burgomaestre de la capital panameña adelantó que se donará un terreno a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) al este de la ciudad panameña para que se construya un centro de alto rendimiento para el desarrollo del balompié.



Entre pergaminos, llaves y terrenos, una de las telefónicas del país, patrocinadora de la selección, prometió una estatua de los jugadores, para inmortalizarlos y que los seguidores puedan tomarse una foto con sus héroes.



Con todos los premios, le tocó la palabra a Gabriel "Gavilán" Gómez, quien en nombre de los jugadores agradeció el apoyo de todos los panameños y agregó "recuerden, nadie es mejor que todos juntos", frase que utiliza el jugador del Bucaramanga colombiano frecuentemente.



Gómez, también levantó el telón para la aparición de Alberto "Negrito" Quintero, a quien denominó como un pequeño gigante, porque "él jugó más de treinta minutos contra Noruega con una lesión".



Quintero, quien juega en el Universitario de Perú, fue baja para el Mundial, debido a una lesión en el segundo metatarsiano del pie derecho.



"Gavilán" antes de despedirse, volvió a tomar el micrófono, y señaló "recordemos ese 18 de junio cuando jugamos contra Bélgica, y cantemos todos el Himno Nacional de Panamá".



Moción que fue aceptada y sonaron las notas del himno panameño, con lágrimas de algunos de los seleccionados.



La despedida del acto correspondió al delantero Blas Pérez, quien se autodenominó como el "más desordenado del grupo".



"Tenemos que despedir esto bailando", y al son de la canción "La Rusa", los seleccionados bailaron este reggae al frente de sus seguidores.



El más extrañado, pero no olvidado de la tarde, fue el técnico de Panamá, el colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez, quien fue excusado por los jugadores, al decir que se había quedado en el hotel.



La selección panameña se alista para diversos actos la semana próxima, todos producto de esa inolvidable participación en el Mundial de Rusia 2018.