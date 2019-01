La segunda mejor portera de la región

miércoles 16 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

La jugadora del Sporting de San Miguelito fue nominada también en la categoría de ‘Jugadora del año'

MERITO. La arquera de la selección de Panamá, Yenith Bailey fue la segunda jugadora más votada en la elección a la mejor guardameta del año 2018, en los premios de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf).

La jugadora del Sporting de San Miguelito fue nominada también en la categoría de ‘Jugadora del año', por su actuación en los encuentros eliminatorios del Mundial de Francia 2019; sin embargo, fue superada por las norteamericanas Alyssa Naeher (Mejor guardameta del 2018) y Alex Morgan (Mejor jugadora femenina del 2018).

Cabe a señalar que los porcentajes de las votaciones estaban distribuidos en un 25% para los aficionados, capitanes de equipos, medios de comunicación y directores técnicos.

En las otras categorías no quedaron Marta Cox y Lineth Cedeño en el XI ideal femenino; el técnico de la selección Víctor Suárez no tuvo suerte como ‘Entrenador Femenino del Año'; John Pitti no perfiló en los primeros puestos de ‘Árbitro del Año'.