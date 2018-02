Seedorf dice que le gusta "coger la patata caliente" y pone ejemplo Zidane

lunes 5 de febrero de 2018 - 4:36 p.m.

El ex-técnico del AC Milan, fue presentado hoy como nuevo DT del Deportivo de la Coruña

Clarence Seedorf, nuevo entrenador del Deportivo, ha afirmado este lunes en su presentación que le gusta "coger la patata caliente" que supone sentarse en el banquillo de uno de los equipos que ocupan posiciones de descenso en la Liga española y, preguntado por su falta de experiencia, ha puesto el ejemplo de Zinedine Zidane y el Real Madrid.



"El presidente y la gente del club tienen mucha convicción de que hay calidad y es un equipo que puede estar en otras posiciones y yo soy una persona a la que le gusta coger la patata caliente. Es fácil entrar en un sitio donde las cosas ya funcionan. Estoy aquí porque puedo dar algo importante al club y el club a mí", dijo en rueda de prensa.



Seedorf ha comparecido ante los medios de comunicación en el estadio Riazor tras firmar el contrato que le vinculará al club hasta el final de la presente temporada y a su lado ha estado el presidente del club gallego, Tino Fernández.



Cuestionado por su escaso bagaje como entrenador después de haber dirigido media temporada al Milan y 13 partidos al Shenzhen, de la segunda división china, puso el ejemplo de Zidane.



"El fútbol no está tan fácil para los entrenadores, hay muchísimos y por eso agradezco esta oportunidad. Hay que creer en la gente joven, en la nueva generación. Zidane es un ejemplo. Igual tenía menos experiencia que yo cuando empezaba con el Madrid y mira lo que ha hecho", comentó.



Además, defendió el "gran trabajo" que hizo con el Milan, al que cogió en enero de 2014: "No era un buen momento y es la vida, no siempre puedes tener suerte ni salen las cosas como uno quiere".



"Eso es pasado y ahora tengo la oportunidad de demostrar lo que creo que sé hacer bien en una situación en la que, digamos, solo podemos mejorar", manifestó.



Seedorf se mostró "muy feliz de volver a trabajar en el fútbol" y señaló que ha aceptado "una oportunidad en un club con mucha historia" y en una Liga que le lanzó "como jugador a nivel internacional" y que le dio "mucho".



"Estamos muy motivados. Hemos tenido reuniones esta tarde con gente que tiene muchísimas ganas y voluntad de trabajar y mañana no veo la hora de encontrarme con el equipo para empezar este camino y salir de esta situación que se va a mejorar", subrayó.



En su comparecencia habló de la "historia" que tiene el Deportivo, que en la Liga de Campeones de 2004 le eliminó en cuartos de final con un 4-0 en el estadio donde ha sido presentado como técnico blanquiazul (bromeó cuando se le recordó ese choque), y aseguró que no merece "estar donde está".



Sobre la situación del equipo en LaLiga Santander, señaló que "la distancia no es tan grande" respecto a los puestos de permanencia y hay "muchos equipos" implicados.



"Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, crear una identidad fuerte", comentó Seedorf, quien hizo hincapié en que él llega "para levantar" a los jugadores anímicamente y pidió el apoyo de esa afición que, cuando él era jugador, creaba un ambiente "difícil" en el estadio de Riazor.



"Tengo las ideas muy claras, pero no se juega al fútbol hablando. Le he visto detalles de equipo que quiere salir de esta situación. Necesitan (los jugadores) una guía, una idea. Lo que he visto es potencial. Los resultados son muchas veces más duros que la realidad", indicó.



Abogó por "cambiar la energía, ser positivos y buscar la suerte" y dijo que "cuando uno cae hay que levantarse".



Su intención es, según explicó, "intentar ya contra el Betis" el próximo lunes en su debut "dar ya una señal a todo el mundo".



También comentó que el grupo de jugadores con el que cuenta tiene "valor, capacidad técnica-táctica para salir de la situación" e insistió en que lo que "falta es moral, capacidad psicológica, identidad en el campo".



"Por eso estoy aquí. Vamos a empezar mañana a emprender ese camino", apuntó Seedorf, quien recordó que en su carrera como futbolista tuvo "muchos entrenadores importantes" y ha "cogido mucho de ellos", si bien abogó por tener sus propias "ideas".